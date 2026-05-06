풀무원재단, 국립과천과학관과 ‘제4회 어린이 과학연극 페스티벌’ 개최

풀무원재단은 경기 과천시 국립과천과학관 어울림홀에서 국립과천과학관과 함께 미래세대의 과학적 사고력과 협동심 강화를 위한 프로젝트 ‘제4회 어린이 과학연극 페스티벌’을 성공적으로 개최했다고 6일 밝혔다.

풀무원재단은 2023년부터 교육 전문기관 프로젝트플래닛과 함께 초등학생 대상 과학적 사고 교육 프로그램 ‘어린이 과학적 사고 실험실’을 운영하며 아이들의 과학적 탐구 능력을 키워 왔다. 여기에 교육 참여 어린이들이 한 팀을 이뤄 창작 연극을 발표하고, 과학 특강까지 즐길 수 있는 국내 유일의 어린이 과학연극 행사 ‘어린이 과학연극 페스티벌’을 매년 개최하고 있다.

지난 5일 과천시 국립과천과학관 어울림홀에서 열린 제4회 어린이 과학연극 페스티벌 1부 과학연극에 참여한 어린이들이 맡은 역할별로 연기를 하고 있다. 풀무원 제공

올해 행사에는 어린이와 학부모 등 500여 명이 참석했으며, ‘어린이 과학적 사고 실험실’에 참여한 어린이들의 창작 과학연극 공연, 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’의 특강 ‘인공지능이 만드는 미래, 어디까지 왔을까?’ 순으로 진행됐다.

행사 1부에서는 올해 교육에 참여한 47명의 아이들이 2월부터 4월까지 10주간 학습하고 창작한 과학 연극을 선보였다. 참가 어린이들은 앞서 ‘AI See the Future’ 주제의 과학 특강 수강 및 토론을 진행하고서 ‘사람과 AI의 시선으로 본 우리 미래 모습’을 주제로 연극을 기획했다.

‘AI의 통제 속 인간다움 모색’, ‘AI 시대 속 인간의 의지가 만든 기적’, ‘AI 기반 미래 시대 속 감정의 중요성’ 등 6편의 연극을 선보였으며, 아이들이 대본 작성부터 연기까지 맡았다.

2부에서는 구독자 137만 명의 과학 유튜브 채널 ‘안될과학’의 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’가 ‘인공지능이 만드는 미래, 어디까지 왔을까?’를 주제로 특강을 펼쳤다. 인공지능의 도움으로 과학 기술이 어디까지 발전했고, 미래에는 어떤 변화를 미칠지 알리는 시간을 가졌으며 강연 후에는 청중과 질의응답도 진행했다.

행사에서 연극을 펼친 6개 팀 중 최우수 1팀은 대상인 국립과천과학관장상을 추후 수여할 예정이다. 수상 팀은 한국 대표로서 아시아태평양과학관협회(ASPAC)가 후원하는 ‘국제과학연극제(ISDC) 2026’ Short Films 부문에 6월 중 영상으로 작품을 출품할 예정이다. 이후 7월 29일 중국 베이징에서 열리는 결선에 온라인으로 참가할 예정이다.

이병인 풀무원재단 사업담당은 “이번 행사는 AI 시대 속 AI 활용 방법뿐 아니라 자발적인 공감, 의지 등 인간다움의 중요성도 함께 알리는 데 중점을 두고 기획했다”며 “앞으로도 다양한 주제의 과학적 사고 교육사업을 선보이며, 지속적인 과학 기술 발전 흐름 속에 있는 미래세대 아이들에게 더 도움이 될 수 있도록 많은 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

한편 풀무원재단은 지난 2월부터 4월까지 10주간 47명의 초등학교 고학년 아이들을 대상으로 ‘어린이 과학적 사고 실험실’을 운영했다. 이 프로그램은 2023년부터 어린이들의 과학적 사고력 함양과 과학을 즐기는 문화 확산을 위해 진행되고 있다.