롯데칠성음료, ‘더하다 파로귀리차(茶)’ 출시

롯데칠성음료는 일상 속 건강 관리를 위한 차 브랜드 ‘더하다’의 신제품 ‘더하다 파로귀리차’를 출시했다고 6일 밝혔다.

롯데칠성음료는 최근 건강 관리와 건강한 식생활에 대한 관심이 높아지는 흐름을 반영해 ‘파로’와 ‘귀리’를 담아 고소한 풍미와 함께 건강까지 고려한 파로귀리차를 기획했다. 파로(Farro)는 수천 년 전부터 재배돼 온 고대 밀의 한 종류로 섬유질과 단백질을 함유하고 있다. 귀리(Oat) 역시 담백한 맛과 식이섬유 함량이 높아 건강에 관심이 많은 소비자를 중심으로 관심이 높아지고 있다.

더하다 파로귀리차는 500㎖기준 16㎉ 칼로리로 부담 없이 식사 전후 등을 포함한 일상생활에서 가볍게 즐길 수 있다. 또한 카페인과 당이 없어 남녀노소 누구나 부담 없이 마실 수 있고 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 ‘난소화성말토덱스트린 식이섬유’를 4.2g 함유한 기능성 표시 일반식품이다.

패키지는 더하다 브랜드의 건강 지향적인 고유 디자인을 유지하며 라벨 상단에 파로와 귀리 이미지를 삽입해 제품 특징을 표현했고 산뜻한 주황색 라벨과 뚜껑을 적용했다. 더하다 파로귀리차는 전국 대형마트, 편의점, 소매점을 비롯해 롯데칠성음료 공식 직영몰 '칠성몰' 등 온라인 쇼핑몰에서 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “더하다 파로귀리차는 귀리라는 익숙한 곡물과 파로라는 차별화된 원료를 적용한 칼로리 부담이 적은 차 음료”라며 “앞으로 제품 인지도를 높이기 위한 제품 체험행사 등 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 마케팅을 전개할 계획”이라고 말했다.