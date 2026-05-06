아이오아이 신곡 티저 공개…전소미·김도연 연출 ‘파격’

재결합으로 화제를 모은 그룹 아이오아이(I.O.I)가 신곡 티저 영상으로 다시 한번 관심을 끌고 있다.

아이오아이는 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 세 번째 미니앨범 ‘I.O.I : LOOP’ 타이틀곡 ‘갑자기’ 뮤직비디오 티저를 공개했다. 약 16초 분량의 영상은 공개 직후 온라인에서 빠르게 확산했다.

티저에는 분홍색 드레스를 입은 전소미가 문을 열고 들어와서 파란색 계열 드레스를 입고 벽에 기대 있는 김도연에게 다가가 갑작스럽게 입맞춤을 하는 장면이 담겼다. 이후 전소미는 곧바로 자리를 떠나고, 김도연은 놀란 표정으로 주저앉는 모습이 이어진다.

그룹 아이오아이(I.O.I)의 신곡 티저 영상. 스윙엔터테인먼트

이에 일부 누리꾼은 “옛 콘셉트로 밀고 나가지. 왜 동성애 콘셉트를 잡은 거냐”, “자녀 교육에 도움이 안 된다” 등 부정적인 의견을 보였다. 반면 “노래 제목을 잘 살린 연출”, “컴백 콘셉트가 강렬하다”는 등 긍정적인 반응도 이어졌다.

타이틀곡 ‘갑자기’는 불쑥 밀려오는 감정과 기억을 주제로 한 신스팝 스타일의 곡이다. 전소미가 작사에 참여했으며, 과거와 현재가 교차하는 감정을 담은 가사가 특징이다.

아이오아이는 2016년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101'을 통해 결성된 프로젝트 걸그룹으로, '너무너무너무', '소나무' 등의 노래로 인기를 끌었다.

이들이 팀 활동에 나서는 것은 2017년 이후 9년 만이다. 이번 10주년 기념 활동에는 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미 등 9명이 활동하며 강미나와 주결경은 예정된 스케줄로 인해 불참한다.

아이오아이는 19일 세 번째 미니앨범 '아이오아이 : 루프'(I.O.I : LOOP)를 발매하고, 같은 달 29~31일 서울 잠실실내체육관에서 콘서트를 연다.