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한은 "고유가 지속에 5월 물가 오름폭 확대 예상"

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물가상황점검회의…"정부 물가안정대책은 물가상방압력 완화"

유상대 한국은행 부총재는 6일 물가상황점검회의에서 "5월 물가는 석유류가격이 높은 수준을 이어가는 가운데, 농축수산물가격의 기저효과가 더해지면서 오름폭이 더 커질 것으로 예상된다"고 밝혔다.

유상대 한국은행 부총재. 한국은행 제공
유상대 한국은행 부총재. 한국은행 제공

다만 "최근 식료품 가격이 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 정부 물가안정 대책도 유가 충격의 물가 상방 압력을 완화할 것"이라고 덧붙였다.

유 부총재는 4월 소비자물가에 관해 "농축수산물가격이 하락세를 이어갔음에도 석유류 가격 오름폭이 크게 확대되면서 전월(2.2%) 대비 상당폭 높아진 2.6%를 나타냈다"고 평가했다.

그러면서 "향후 물가 경로상에는 중동 상황 전개양상과 이에 따른 유가 흐름, 석유류 이외 품목으로의 파급 등에 대한 불확실성이 큰 상황인 만큼 경계심을 가지고 물가상황을 면밀히 점검해 나가겠다"고 밝혔다.

국가데이터처에 따르면 4월 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 1년 전보다 2.6% 올랐다. 이는 2024년 7월(2.6%) 이후 최대 폭 상승이다.

석유류 물가는 21.9% 뛰며 전체 물가를 0.84%포인트 끌어올렸고, 농축수산물은 채소류 가격이 크게 내리면서 0.5% 하락했다

<연합>

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