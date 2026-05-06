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iH, 검암 플라시아 복합환승센터 융복합공간 개발 추진

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
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인천 검암역 역세권 구역에 교통·상업·업무·주거시설을 포함한 복합공간이 들어설 전망이다. 인천도시공사(iH)는 ‘검암 플라시아 복합환승센터 복합개발’ 민간사업자 공모를 7일 공고한다.

 

이번 프로젝트는 터미널형 복합환승센터를 포함한 랜드마크 조성이 목표다. 대지면적 9만4000여㎡ 규모에 총사업비는 약 1조4000억원에 달한다. 검암역(공항철도·인천2호선)과 인천공항고속도로(청라IC)에 위치해 인천∼서울간 광역교통 접근성이 우수하다.

 

사업지구 내 특별계획구역(주상복합·복합환승센터) 및 특별설계 공동주택용지를 대상이며 공급예정가는 약 3437억원으로 추산된다. 공동주택 858세대, 주상복합 554세대 등 모두 1412세대가 건설될 예정이다.

 

신청 자격은 단독 또는 10개 이하 법인으로 구성된 컨소시엄에 주어진다. 주택건설사업자 1곳 이상 및 시공능력평가 순위 50위 내 1곳 이상이 포함돼야 한다. 향후 일정은 5월에 13일 설명회, 18∼19일 참가의향서 접수 뒤 △6월 4일 사업신청 확약서 접수 △8월 중 우선협상 대상자 선정 등이 예정됐다.

 

iH 측은 후속 절차를 연내 추진해 사업 속도에 박차를 가할 예정이다. 류윤기 iH 사장은 “검암역 중심의 복합환승센터 개발을 본궤도에 올려 공공주택지구 활성화 및 지역사회 발전에 기여할 것”이라고 말다.

강승훈 기자

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