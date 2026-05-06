김태흠 “계엄 대통령 비서실장이 책임 안 지고 출마?”… 정진석 공천 다시 직격 [6·3의 선택]

김태흠 “K-팝 돈 왜 해외에 뺏기나” 천안·아산 돔구장 구상 재강조

박수현 향해 “조작기소특검법 옹호는 독재의 길” 저격

김태흠 충남지사가 6일 mbc라디오 김종배의 시선집중 생방송 인터뷰에서 정진석의 공주·부여·청양 국회의원 재·보궐선거 출마 움직임을 다시 정면 비판하며 국민의힘 지도부의 조속한 결단을 압박했다.

동시에 충남도지사선거 경쟁자인 더불어민주당 박수현의원을 향해서도 ‘조작기소 특검법’ 논란과 관련해 “독재로 가는 법을 옹호했다”며 맹공을 퍼부었다.

김태흠 충남도지사.

김 지사는 이날 인터뷰에서 정 전 실장 공천 논란과 관련해 “비서실장이라는 최측근 자리에 있으면서 계엄이라는 초유의 사태가 벌어졌는데 국회의원 선거에 나간다는 것은 보편성과 상식에 맞지 않는다”고 직격했다. 이어 “법적 책임 여부를 떠나 도의적 책임을 져야 한다”며 “대통령은 판단을 잘못해 영어의 몸이 됐는데 비서실장은 국회의원 선거에 나온다는 것을 국민들이 이해할 수 있겠느냐”고 날을 세웠다.

앞서 김 지사는 정 전 실장의 출마행보와 관련 SNS를 통해 “억장이 무너진다”, “국민적 양심에 반하는 행위라면 떠날 수밖에 없다”며 사실상 탈당 가능성까지 시사했다. 김 지사는 이날도 “당 지도부가 국민 눈높이와 상식선에서 판단해야 한다”고 강조하며 공천 반대 입장을 재확인했다.

김 지사의 여당을 행해서도 공세를 퍼부었다.

그는 박수현 후보가 ‘조작기소 특검법’ 관련 입장을 명확히 밝히지 않은 데 대해 “예상했던 대로 미꾸라지처럼 빠져나가는 책임 회피 정치”라고 맹비난했다. 이어 “박 후보는 대변인 시절부터 이 법을 반복적으로 옹호해 왔다”며 “대통령이 되기 전 범죄 혐의를 지금 와서 지우겠다는 것은 만인 앞에 평등해야 할 법체계를 흔드는 것이고 결국 독재로 가는 길”이라고 주장했다.

특히 “이명박 전 대통령도 재판을 통해 감옥에 보냈던 사람들이 지금은 더 많은 범죄 혐의로 기소돼 있는데 그것을 지우겠다는 것이냐”며 “자신에게 불리하다고 책임을 회피하는 것은 정치인의 도리가 아니다”고 목소리를 높였다.

박 후보 측이 충남의 아동 삶의 질 지표를 근거로 도정을 비판한 데 대해서도 “강원·전북처럼 농어촌 비중이 높은 지역의 구조적 문제이자 민주당 12년 도정의 결과”라고 반격했다.

김 지사는 이날 자신의 핵심 공약인 ‘천안·아산 5만 석 돔구장’ 구상도 다시 꺼내 들었다. 그는 “단순한 야구장이 아니라 축구와 K-팝 공연까지 가능한 복합 문화시설”이라며 “한류가 세계를 뒤덮고 있는데 정작 K-팝 공연 수익은 해외에 빼앗기고 있다”고 말했다. 이어 “천안·아산은 영·호남에서도 접근성이 뛰어난 최고의 입지”라며 “돔구장을 문화산업 전초기지로 만들어 대한민국 문화와 관광, 소비를 끌어들이는 플랫폼으로 키우겠다”고 강조했다.

이번 인터뷰에서 김 지사가 여권 내부 공천 논란과 야권의 사법·정치 공세를 동시에 겨냥한 것은 ‘상식·책임 정치’를 전면에 내세워 충남지사 선거 주도권 잡기에 나선 것으로 해석된다.