장동혁, 李대통령 직격…"헌법파괴왕, 대통령에 있어도 되나"

공소취소 특검법안 비판…"범죄단체 민주당과 그 수괴 이재명 선거로 심판"

국민의힘 장동혁 대표는 6일 "이번 지방선거는 범죄단체인 더불어민주당과 그 수괴인 이재명을 심판하는 선거가 될 것"이라고 말했다.



장 대표는 이날 경기 수원 경기도당에서 열린 6·3 지방선거 경기도 필승 결의대회에서 더불어민주당이 추진하는 이른바 '조작기소 의혹 특검법안'을 거론, "지금 모든 헌법 질서와 사법 질서를 파괴하고 있다. 이재명이 그 파괴왕이고 수괴"라며 이같이 밝혔다.

6일 경기도 수원시 장안구 국민의힘 경기도당에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 경기도당 필승 결의대회'에서 장동혁 대표가 참석자들과 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

그는 "지금 대한민국은 헌법에 규정된 법 앞의 평등이라는 지극히 당연한 원칙이 무너지고 있다. 평등이 앞으로 나아가는 힘인데, 대통령 한 사람만 그 예외를 인정받으려 한다"면서 "어제의 이재명이 했던 말을 돌려드린다. 대통령이라도 죄지으면 감옥에 가야 한다"고 언급했다.



그는 "기소가 부당하다면 떳떳하게 재판받아 무죄 판결받으면 될 일이다. 그런데 이제 대통령의 죄를 지우겠다고 '공소취소 특검'까지 하겠다고 한다"며 "정말 이런 자가 대한민국 대통령이라는 자리에 계속 있어도 되겠나. 이런 나라가 진짜 나라인가"라고 비판했다.

<연합>