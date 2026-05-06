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장동혁, 李대통령 직격…"헌법파괴왕, 대통령에 있어도 되나"

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공소취소 특검법안 비판…"범죄단체 민주당과 그 수괴 이재명 선거로 심판"

국민의힘 장동혁 대표는 6일 "이번 지방선거는 범죄단체인 더불어민주당과 그 수괴인 이재명을 심판하는 선거가 될 것"이라고 말했다.

장 대표는 이날 경기 수원 경기도당에서 열린 6·3 지방선거 경기도 필승 결의대회에서 더불어민주당이 추진하는 이른바 '조작기소 의혹 특검법안'을 거론, "지금 모든 헌법 질서와 사법 질서를 파괴하고 있다. 이재명이 그 파괴왕이고 수괴"라며 이같이 밝혔다.

6일 경기도 수원시 장안구 국민의힘 경기도당에서 열린 &#39;제9회 전국동시지방선거 경기도당 필승 결의대회&#39;에서 장동혁 대표가 참석자들과 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스
6일 경기도 수원시 장안구 국민의힘 경기도당에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 경기도당 필승 결의대회'에서 장동혁 대표가 참석자들과 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

그는 "지금 대한민국은 헌법에 규정된 법 앞의 평등이라는 지극히 당연한 원칙이 무너지고 있다. 평등이 앞으로 나아가는 힘인데, 대통령 한 사람만 그 예외를 인정받으려 한다"면서 "어제의 이재명이 했던 말을 돌려드린다. 대통령이라도 죄지으면 감옥에 가야 한다"고 언급했다.

그는 "기소가 부당하다면 떳떳하게 재판받아 무죄 판결받으면 될 일이다. 그런데 이제 대통령의 죄를 지우겠다고 '공소취소 특검'까지 하겠다고 한다"며 "정말 이런 자가 대한민국 대통령이라는 자리에 계속 있어도 되겠나. 이런 나라가 진짜 나라인가"라고 비판했다.

<연합>

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