“선거철 허위정보 차단”… 野 김장겸, 플랫폼 책임 강화 토론회

6·3 지방선거를 앞두고 나무위키 등 온라인 플랫폼을 통한 허위정보 확산 문제를 짚고 대응 방안을 논의하는 토론회가 열린다.

국민의힘 김장겸 의원은 7일 오전 10시 국회의원회관 제3세미나실에서 ‘선거기간, 나무위키 등 허위정보 유통 방지를 위한 플랫폼 책임 강화 토론회’를 개최한다고 6일 밝혔다.

국민의힘 김장겸 의원. 의원실 제공

이번 토론회는 선거기간 동안 온라인 플랫폼을 통해 후보자 관련 허위정보, 명예훼손성 정보, 출처 불명의 왜곡 정보가 확산할 경우 유권자의 판단을 심각하게 왜곡할 수 있다는 문제의식에서 마련됐다. 이용자 참여형 지식 플랫폼은 정보 수정과 확산 속도가 빠른 반면 피해자가 신속하게 대응하기 어렵다. 또 허위정보가 포털 검색을 통해 반복 노출되면 사실처럼 인식되는 문제도 존재한다. 특히 선거 관련 허위정보 피해는 사후 구제가 사실상 불가능하다는 점에서 선제적 대응이 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

이번 토론회에서는 나무위키 등 집단편집형 플랫폼을 통한 허위정보 유통과 피해 실태, 포털 검색 노출을 통한 피해 확산 구조, 네이버 등 포털과 관계기관의 역할 강화 방안 등을 집중 논의할 전망이다. 발제는 강명일 MBC노동조합 위원장이 맡는다. 좌장은 이준안 사단법인 선우미래문화연구소 이사장이 맡아 토론을 진행한다. 토론자로는 김우석 방송미디어통신위원회 디지털유해정보대응 과장, 홍상민 방송미디어통신심의위원회 정보문화보호팀장, 윤여진 개인정보보호위원회 조사1과장, 황승경 국제예술기획 대표가 나선다. 김 의원과 사단법인 선우미래문화연구소가 공동주최하고 국민의힘 정책위원회·언론자유특별위원회·미디어특별위원회·대외협력위원회가 주관하며 미디어미래비전포럼이 후원한다.

김 의원은 “선거기간 허위정보 유통은 후보자 개인의 피해를 넘어 유권자의 알 권리와 선택권을 침해하는 중대한 문제”라며 “이번 토론회를 통해 선거기간 온라인 공론장을 보호하기 위한 실효성 있는 방안을 모색하겠다”고 말했다.