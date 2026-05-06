“내가 소개하는 춘천”…봄내글판 공모전 접수 시작

춘천시는 ‘춘천 한 문장, 봄내글판’ 두 번째 전국 공모전을 오는 12일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 공모전 주제는 ‘내가 소개하는 춘천’이다. 응모자는 ‘가까운 춘천’, ‘신나는 춘천’ 두 제시어를 포함하거나 제시어와 관련된 글을 자신만의 시선으로 창작해 제출하면 된다.

춘천 봄내글판 최우수상 수상작. 춘천시 제공

전 국민 누구나 온라인으로 접수할 수 있다. 공모전 공고와 접수 링크는 춘천시 누리집과 인스타그램 또는 페이스북 등 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

선정은 문예 분야 전문가로 구성된 문안심사위원회가 맡는다. 지역성·심미성·전달성·참신성·대중성 등을 기준으로 심사해 최우수 1편, 우수 1편, 장려 1편, 입선 2편 등 총 5편을 선정한다.

시상금은 춘천사랑상품권으로 최우수 100만원, 우수 50만원, 장려 30만원, 입선 각 10만원이다.

최종 결과는 오는 18일 누리집을 통해 발표된다. 최우수작은 6월부터 춘천시청 대형 전광판을 비롯한 도심 주요 거점에 게시될 예정이다.

앞선 지난 3월 진행한 제1회 공모전 최우수작으로는 서울 강서구 거주 김해영씨가 낸 ‘한강에 봄내음이 실려올 때 생각해요. 춘천, 당신이 보낸 인사일까 하고’가 선정됐다.

당시 총 2054편이 접수돼 293대1 경쟁률을 기록하는 등 뜨거운 열기를 보였다. 응모는 전국 17개 시·도에서 이어졌고 서울·경기 등 수도권 응모자가 전체의 약 30%를 차지했다.

이는 춘천 인지도 확산으로 이어졌다. 공모 진행 전후 각 2주간 네이버 포털 검색량을 비교한 결과 ‘춘천’ 관련 키워드 검색량이 27.7% 급증한 것으로 나타났다.

봄내글판은 서울 광화문글판에서 영감을 받아 지난해 3월 운영을 시작한 이후 시청광장을 찾는 시민들이 인증사진을 남기는 공간으로 알려지며 SNS 등을 통해 시민 참여형 콘텐츠로 확산되고 있다.

시는 공모전을 분기별로 정례 운영해 국민들의 참여를 확대하고 도시 감성 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다. 오는 7월에는 ‘내가 꿈꾸는 춘천’을 주제로 3차 공모전을, 10월에는 ‘내가 기억하는 춘천’을 주제로 4차 공모전을 개최할 예정이다.

장병선 시 홍보담당관은 “지난번 1회 공모전에서 예상보다 많은 국민들이 참여해주셔서 춘천을 알리는데 큰 효과가 있었다”며 “도시 브랜드 홍보에 있어 봄내글판의 효과를 확인한 만큼 봄내글판을 춘천을 대표하는 홍보 자산으로 키워나갈 생각”이라고 말했다.