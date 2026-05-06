“블랙핑크 지수가 내 옷 안 돌려준다”…벨기에 디자이너 주장 논란

벨기에 출신 패션 디자이너가 그룹 블랙핑크 멤버 지수 측을 향해 의상 미반환 문제를 제기했다. 이후 논란이 되자 그는 “상황이 해결 국면에 들어섰다”고 밝혔다.

패션 브랜드 주다심(Judassime) 창립자 벤자민 보트만스는 최근 사회관계망서비스(SNS) 영상을 통해 “지수의 앨범 커버 작업을 위해 여러 물품을 보낸 지 벌써 6개월이 지났다”며 일부 의상이 반환되지 않았다고 주장했다.

그는 “지수가 내 물건을 훔쳐갔다. 컬렉션에서 아주 중요한 작품들이었고, 가격도 상당히 비쌌다. 그래서 법적 조치를 취하려고 송장과 계약서를 보냈는데 아무도 답장을 안 했다”고 말했다. 이어 “누가 정신을 차리고 내 물건 좀 돌려줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.

지수 인스타그램 캡처

주다심 공식 계정 역시 지수의 SNS 계정을 태그하며 “내 물건을 돌려달라”는 게시물을 올려 논란이 확산했다. 해당 발언은 온라인에서 빠르게 퍼지며 양측 대응을 둘러싼 관심이 커졌다.

이후 보트만스는 후속 영상을 통해 상황 변화를 알렸다. 그는 “방금 모든 게 해결되고 있다는 연락을 받았다”며 “지수에게 물건을 돌려받기 위해 누군가 한국으로 파견될 예정”이라고 밝혔다. 이어 “이번 일은 정말 미쳤다고 할 만큼 큰 사건이었기에 모든 걸 다시 한 번 점검해보는 계기가 됐다. 전 그저 물건들을 되찾고 싶었을 뿐이고, 이제 다 해결되는 중”이라고 설명했다.

그는 “우리 같은 젊은 디자이너들은 작품 하나하나에 엄청난 시간을 쏟는다”며 “6개월 동안 아무 답변도 받지 못하고 무시당하는 건 정말 끔찍한 일”이라고 토로했다.

또한 보트만스는 논란이 커진 배경에 대해 “나는 지수를 공격한 적은 없다. 지수 팀의 대처 방식이 문제였고, 지수의 이름을 언급한 건 모든 메일과 서류에 그의 이름이 적혀 있었기 때문”이라며 “그쪽 팀 관계자 중 누구라도 응답하게 만들기 위한 것이었다”고 밝혔다.

이어 보트만스는 “지수에 대해 나쁜 감정은 없다. 그의 행보를 좋아하고 존중한다”고 강조했다.