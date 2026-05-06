삼성전자 '시총 1조달러 클럽' 등극…아시아 두번째

버크셔 제치고 세계 12위…SK하이닉스 16위

삼성전자가 아시아에서 두번째로 '시가총액 1조달러 클럽'에 올랐다.



삼성전자 주가는 6일 오전 10시40분 현재 전장보다 11.61% 급등한 25만9천500원을 나타냈다. 시총은 1천515조원(약 1조397억달러)으로 불어났다.

서울 서초구 삼성전자 사옥에서 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

이로써 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC에 이어 아시아에서 두 번째로 시총 1조달러를 넘어섰다. TSMC 시총은 1조8천600억달러다.



블룸버그에 따르면 삼성전자 시총은 버크셔 해서웨이(1조달러)를 제치고 전 세계 12위에 해당한다.



삼성전자 기업가치를 웃도는 기업은 엔비디아(4조7천800억) 알파벳(4조6천800억달러) 애플(4조1천700억달러) 마이크로소프트(3조600억달러) 아마존(2조9천400억달러) 브로드컴(2조200억달러) TSMC(1조8천600억달러) 아람코(1조7천900억달러) 메타플랫폼(1조5천400억달러) 테슬라(1조4천600억달러) 월마트(1조400억달러) 등이다.



SK하이닉스(7천800억달러)는 비만치료제 젭바운드로 유명한 미국 제약사 일라이 릴리와 미 최대 은행 JP모건체이스에 이어 16위에 자리 잡고 있다.



삼성전자, SK하이닉스, TSMC는 인공지능(AI) 공급망의 중추로서 글로벌 AI 붐의 수혜를 입고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 메모리 '슈퍼 사이클'에 랠리를 이어가며 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다. 올들어 삼성전자와 SK하이닉스 주가상승률은 이날 현재 각각 94%, 145%에 달한다.



삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 지난 1분기 매출 81조7천억원, 영업이익 53조7천억원으로 역대 최대 분기 실적을 경신했다. 회사 전체 연결 기준 1분기 영업이익은 57조2천328억원으로 작년 동기 대비 756.1% 급증했다. 매출은 133조8천734억원으로 작년 동기 대비 69.2% 증가했다.



SK하이닉스 역시 1분기 매출 52조5천763억원, 영업이익 37조6천103억원의 실적을 발표했다. 영업이익이 작년 동기 대비 405.5% 증가했으며 영업이익률은 72%에 달했다.



뉴욕 소재 라운드힐 인베스트먼츠의 데이브 마자 최고경영자(CEO)는 "1조달러라는 기준은 단순한 상징을 넘어 실질적인 의미를 지닌다"며 "넓게 보면 이는 메모리 반도체가 AI 인프라에서 차지하는 역할이 경기 순환적인 것이 아니라 구조적이라는 시장의 판단을 반영한다"고 블룸버그 통신에 말했다.



앞서 2011년 중국 국영 석유기업 페트로차이나가 시총 1조달러를 돌파한 바 있지만 이후 1조달러 밑으로 내려갔다.

<연합>