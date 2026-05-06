KBS, 국중박과 손잡고 6·3지방선거 개표 방송 진행

KBS가 다음 달 3일 시행되는 제9회 전국동시지방선거 개표방송을 위해 국립중앙박물관과 손을 맞았다고 6일 밝혔다.

KBS는 ‘내 삶을 바꾸는 선택’이라는 슬로건 아래 독보적인 영상미와 정교한 데이터를 선보인다.

또 KBS는 개표방송의 핵심 메시지를 ‘축적’과 ‘도약’으로 정했다.

이중 먼저 대한민국의 시간이 축적된 공간이자 K컬처의 중심인 국립중앙박물관에서 개표방송의 새 지평을 열겠다는 의미를 담은 영상 ‘축적’ 편을 최근 공개했다.

◆K컬처의 중심에서 미래를 묻다

국립중앙박물관은 국가와 민족의 역사가 축적된 대한민국의 대표 문화기관이다. 특히, 최근 연간 관람객 650만명을 돌파하며 루브르박물관과 바티칸박물관에 이어 세계 3위를 기록하며 명실상부한 ‘글로벌 문화의 성지’로 우뚝 섰다.

KBS는 한국 문화에 대한 세계적 관심이 대중문화의 영역을 넘어 전통 유산으로 확장되고 있는 현장에 주목했다.

그리고 결국 국립중앙박물관과 긴밀한 협의 끝에 KBS와 ‘국중박’의 합작이 성사됐다.

유구한 역사가 쌓인 이 상징적 공간에서 KBS는 민족적 자긍심과 함께, 새로운 시대로 도약을 꿈꾸는 유권자의 선택을 생생히 전달할 계획이다.

KBS는 이번 개표방송을 통해, 지방선거 참여가 나와 우리의 일상 그리고 지역, 나아가 대한민국의 내일을 바꾸는 결정적 순간임을 강조할 계획이다.

◆‘K존’의 혁신: 숫자를 넘어 ‘흐름’을 읽는 입체적 개표

KBS는 국립중앙박물관 일대에 특설 무대인 ‘K존’을 구축한다. ‘K존’에는 공영방송 KBS, 대한민국(Korea), 세계가 주목하는 K컬처의 의미가 집약돼 있다.

무대의 배경이 되는 국립중앙박물관 ‘거울못’은 박물관의 풍경을 비추는 공간인 동시에, 민심을 투영하는 상징적 매개체로 활용된다.

실제 공간과 증강현실(AR)을 오가며, 유권자의 선택이 해당 지역의 지방자치 결과로 이어지는 과정을 그 지역에서 출토된 유물을 활용해 시각화할 계획이다.

특히 ‘K존’의 입체감을 극대화하기 위해 크레인캠과 RC캠 등 특수 촬영 장비를 투입한다.

여기에 최첨단 AI 영상과 3D 그래픽을 결합해 전국 투표율과 지역별 개표율, 후보별 득표 흐름, 접전지 판세 변화를 직관적으로 구현한다.

데이터는 단순한 숫자에 머물지 않고 입체적인 지도와 움직이는 그래픽으로 변환돼 시청자가 선거의 흐름을 한눈에 볼 수 있도록 돕는다.

◆지방선거 정보를 한눈에...압도적 규모의 ‘K월’

이번 개표방송 메인스튜디오에는 역대 최대 규모의 K월이 설치된다.

너비 30m, 높이 7m에 이르는 초대형 LED 디스플레이와 바닥에 설치될 디스플레이는 유기적으로 결합해 투·개표 정보를 입체적으로 전달할 예정이다.

특히 오후 6시 방송 3사가 실시한 출구 조사 결과 발표 시간에는 대한민국의 전통문화를 이번 선거에 맞게 재해석한 콘텐츠가 최첨단 방송 기술을 통해 구현된다.

KBS 선거방송기획단은 “국립중앙박물관은 대한민국의 시간이 축적된 공간이자, 세계가 찾는 K컬처의 중심”이라며 “그 공간 위에 첨단 AR 기술과 실시간 선거 데이터를 결합해, 지방자치의 축적과 미래를 향한 도약을 동시에 보여드릴 계획”이라고 밝혔다.

이어 “이번 개표방송은 유권자의 선택이 지역을 바꾸고, 지역의 변화가 대한민국의 내일을 만든다는 메시지를 가장 쉽고 생생하게 전달하는 방송이 될 것”이라고 설명했다.