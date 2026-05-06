[포토] "한번 더 한병도~" 더불어민주당 새 원내 사령탑에 한병도… 與 역사상 연임은 처음 입력 : 2026-05-06 15:43 허정호 선임기자 hoya@segye.com 구글 네이버 유튜브 더불어민주당 한병도 원내대표 후보자가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 제3기 원내대표 선출을 위한 의원총회 포토타임에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 허정호 선임기자 더불어민주당 새 원내대표에 3선 한병도 의원이 선출됐다. 민주당 역사상 처음으로 연임에 성공한 원내사령탑이 됐다. 한병도 원내대표가 투표에 앞서 가진 포토타임에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 후보가 1명 뿐인데라는 몸짓부터 손가락 하트에 이어 엄지 척∼ 까지 다양한 포즈를 취했다. 허정호 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 허정호 이슈 나우 더보기 "故 전유성, 지금까지 '잘 놀았다'고"…최일순, 유작 작업 중 그리움 드러내 옥택연 비공개 결혼식 '도촬'한 중국인… 신부 얼굴도 노출 피해