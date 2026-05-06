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[포토] "한번 더 한병도~" 더불어민주당 새 원내 사령탑에 한병도… 與 역사상 연임은 처음

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허정호 선임기자 hoya@segye.com
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더불어민주당 한병도 원내대표 후보자가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 제3기 원내대표 선출을 위한 의원총회 포토타임에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 허정호 선임기자
더불어민주당 한병도 원내대표 후보자가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 제3기 원내대표 선출을 위한 의원총회 포토타임에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 허정호 선임기자

더불어민주당 새 원내대표에 3선 한병도 의원이 선출됐다. 민주당 역사상 처음으로 연임에 성공한 원내사령탑이 됐다. 

 

한병도 원내대표가 투표에 앞서 가진 포토타임에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 후보가 1명 뿐인데라는 몸짓부터 손가락 하트에 이어 엄지 척∼ 까지 다양한 포즈를 취했다.

허정호 기자

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