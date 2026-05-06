[포토] 코엑스, '2026 국제 전기전력 전시회' 개막

6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국제 전기전력 전시회에서 방문객들이 전시장을 둘러보고 있다. 국제 전기전력 전시회는 전기분야를 넘어 에너지와 환경분야까지 아우르며 미래 전기산업의 환경변화에 대응하는 선도적인 에너지 전시회로 특히 에너지전환의 핵심인 재생에너지, 수소산업, 2차전지, 탄소중립 등 혁신적인 기술들을 조명한다. /2026.05.06 이제원 선임기자

6일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 국제 전기전력 전시회에서 방문객들이 전시장을 둘러보고 있다. 국제 전기전력 전시회는 전기분야를 넘어 에너지와 환경분야까지 아우르며 미래 전기산업의 환경변화에 대응하는 선도적인 에너지 전시회로 특히 에너지전환의 핵심인 재생에너지, 수소산업, 2차전지, 탄소중립 등 혁신적인 기술들을 조명한다. /2026.05.06 이제원 선임기자

6일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 국제 전기전력 전시회에서 방문객들이 부스를 둘러보고 있다. 국제 전기전력 전시회는 전기분야를 넘어 에너지와 환경분야까지 아우르며 미래 전기산업의 환경변화에 대응하는 선도적인 에너지 전시회로 특히 에너지전환의 핵심인 재생에너지, 수소산업, 2차전지, 탄소중립 등 혁신적인 기술들을 조명한다.