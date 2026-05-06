‘HMG 드라이빙 익스피리언스’ 즐기세요

현대 ‘아이오닉 6 N’과 제네시스 ‘GV60 마그마’, 기아 ‘EV6 GT’(오른쪽부터)가 6일 충청남도 태안에 위치한 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 주행시험장을 달리고 있다. 현대차 그룹은 이날 ‘HMG 드라이빙 익스피리언스 2026 시즌’을 9일부터 12월6일까지 운영한다고 밝혔다. ‘베이직 드라이브’와 정통 픽업 ‘타스만’ 체험 등 초심자와 가족 단위 고객까지 즐길 수 있도록 다채로운 프로그램이 마련됐다.



현대차·기아 제공