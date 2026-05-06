도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 데이비드 슈메이커(사진) 공군 소장을 중장으로 진급시켜 주한미군 부사령관에 지명했다.
피트 헤그세스 미 국방부 장관은 이날 보도자료를 통해 트럼프 대통령이 주요 장성급 지휘관들을 지명했다고 밝혔다.
슈메이커 중장은 경기 오산기지의 미7공군사령관과 한·미 연합사령부 및 유엔사령부 공군 구성군사령관을 겸하게 된다. 해당 보직은 한반도 내 미 공군 전력과 한·미 연합 공중작전을 총괄하는 핵심 자리로, 유사시 한·미 연합 공군력 운용의 중추적 역할을 담당한다.
슈메이커 중장은 현재 카타르 알우데이드 공군기지에서 제9공군(중부공군사령부) 부사령관 및 연합공군사령부 부사령관을 맡고 있으며, 중동 지역에서의 연합 공중작전 경험을 쌓아온 것으로 전해졌다.
미국·이란 전쟁에 깊숙이 관여하고 있는 지휘관 슈메이커 중장이 7공군사령관에 임명된 것을 두고 일각에선 미7공군의 변화를 예고한 게 아니냐는 분석도 나온다. 미7공군의 역할과 임무가 대북방어 전담에서 더 멀리 떨어진 타 전구의 작전으로 확대되는 전략적 유연성 강화의 ‘신호탄’이 아니냐는 것이다.
1994년 미 공군사관학교를 졸업한 그는 전투기 2000시간 이상의 비행 경력을 보유한 베테랑 조종사 출신이다. 과거 공군 전투사령부 작전국장을 지냈으며 군산 공군기지 제8전투비행단장을 역임하는 등 군산 공군기지에서 3차례 근무한 경력도 갖고 있다.
슈메이커 중장은 의회 인준 절차를 거쳐 임명될 예정이다.
美, 주한미군 부사령관에 슈메이커 지명
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 데이비드 슈메이커(사진) 공군 소장을 중장으로 진급시켜 주한미군 부사령관에 지명했다.
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