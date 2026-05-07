‘독도 바위’ 홍보 영상 공개… 가수 김종민 내레이션 참여

경북문화재단 콘텐츠진흥원은 독도의 영토적 의미와 해양주권을 담은 다섯 번째 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 유튜브에 공개한다고 6일 밝혔다. KBS 2TV를 통해 방영되는 TV애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2의 성공을 기원하기 위해서다.



이번 영상은 독도콘텐츠 홍보대사로 활동 중인 서경덕 교수가 진흥원과 공동 기획했다.



대중에게 친근한 이미지의 가수 겸 예능인 김종민(사진)이 재능 기부 내레이션으로 참여해 의미를 더했다. 영상은 460만년 전 해저 화산활동으로 형성된 독도의 역사를 바위라는 새로운 시각으로 재해석했다. 단순한 지형물을 넘어 민족의 정체성과 수호의 상징으로서 바위가 지닌 가치를 전달할 예정이다..