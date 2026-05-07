경북문화재단 콘텐츠진흥원은 독도의 영토적 의미와 해양주권을 담은 다섯 번째 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 유튜브에 공개한다고 6일 밝혔다. KBS 2TV를 통해 방영되는 TV애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2의 성공을 기원하기 위해서다.
이번 영상은 독도콘텐츠 홍보대사로 활동 중인 서경덕 교수가 진흥원과 공동 기획했다.
대중에게 친근한 이미지의 가수 겸 예능인 김종민(사진)이 재능 기부 내레이션으로 참여해 의미를 더했다. 영상은 460만년 전 해저 화산활동으로 형성된 독도의 역사를 바위라는 새로운 시각으로 재해석했다. 단순한 지형물을 넘어 민족의 정체성과 수호의 상징으로서 바위가 지닌 가치를 전달할 예정이다..
‘독도 바위’ 홍보 영상 공개… 가수 김종민 내레이션 참여
경북문화재단 콘텐츠진흥원은 독도의 영토적 의미와 해양주권을 담은 다섯 번째 영상 ‘독도 바위, 알아야 할 역사’를 유튜브에 공개한다고 6일 밝혔다. KBS 2TV를 통해 방영되는 TV애니메이션 ‘강치아일랜드’ 시즌2의 성공을 기원하기 위해서다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지