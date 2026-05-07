말 한마디에 척척… ‘자율 제조 AI’ 나왔다

KERI 연구팀·창원대 공동개발

일상어 명령 알아듣고 즉각 작업

한국전기연구원(KERI)이 지역 제조업의 지형도를 바꿀 혁신적인 인공지능(AI) 기술을 선보이며 자율제조 시대의 포문을 열었다.



6일 한국전기연구원에 따르면 KERI 인공지능연구센터 이주경(사진) 선임연구원 연구팀이 국립창원대학교와 공동으로 사람의 언어를 이해하고 여러 대의 로봇이 협업해 공정을 운영하는 ‘자율제조 다중 에이전트 AI’ 기술을 개발했다. 이번 성과는 단순 자동화를 넘어 로봇이 스스로 판단하고 실행하는 ‘에이전틱 AI’를 제조 현장에 구현했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.



KERI가 개발한 기술은 거대언어모델(LLM)을 기반으로 삼아 복잡한 프로그래밍 없이도 일상적인 언어로 명령을 내릴 수 있다. 로봇에게 “저기 있는 부품을 조립해줘”라고 말하면 AI가 명령의 의도를 파악하고 최적의 작업 동선을 스스로 짜내는 방식이다. 기술의 핵심은 ‘다중 에이전트’ 시스템이다. 특히 연구팀은 로봇이 현실 세계의 좌표를 정확히 인식하지 못해 헤매던 ‘그라운딩(현실 인식)’ 문제를 해결했다. 비전 에이전트가 카메라를 통해 사물의 3차원 위치를 정밀하게 분석하면 제어 에이전트가 이를 바탕으로 오차 없는 시나리오를 생성해 실행한다.



현장 적용 효과는 상당하다. 과거 전문가가 일주일 내내 매달려야 했던 공정 재설정 작업을 단 1시간 이내로 단축할 수 있다. 이번 성과는 구글이나 테슬라 등 글로벌 빅테크 기업들이 경쟁하는 ‘VLA(Vision-Language-Action)’ 분야에서 거둔 쾌거다. 해외 기술이 거대 모델 위주라 구동이 무거운 것과 달리 KERI의 기술은 제조 현장에 맞게 경량화·모듈화되어 실제 공장에 즉시 투입할 수 있는 경쟁력을 갖췄다.