암 투병에도 친모·시모 15년 봉양 ‘효행 표창’

서울시, 어버이날 앞두고 21명 시상

서울시가 어버이날을 맞아 어르신을 공경하는 문화를 확산하기 위해 효행 유공자를 엄선해 표창을 수여했다.



시는 6일 대한노인회 서울시연합회가 중구 장충체육관에서 주최한 제54회 어버이날 기념식에서 평소 부모를 헌신적으로 봉양하고 어르신을 공경하는 효행자 21명, 어려운 여건에서 자녀를 바르게 키우며 지역사회에 봉사한 장한 어버이 4명, 어르신 복지 향상 등 효에 기여한 5개 단체에 시상했다.

서울시가 6일 어버이날을 앞두고 효행자 21명과 장한 어버이 4명, 효에 기여한 5개 단체에 표창을 수여한 뒤 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공

효행자 표창을 받은 한모(64)씨는 암 투병 중에도 시어머니와 친정어머니를 15년간 봉양해 왔다. 한씨는 또 지역의 자율 방범대에서 공원 야간 순찰에 참여하며 재활용추진협의회 위원으로 활동하는 등 공동체 발전에도 기여했다.



장한 어버이 표창 수상자인 최모(65)씨는 지적장애와 뇌병변 장애가 있는 자녀가 암까지 걸리자 지극정성으로 돌봤다. 최씨는 기초생활수급자로 임대 아파트에 사는 등 어려운 경제 사정에도 자녀가 수술을 받은 병원과 수술을 지원해 준 지역 공동체에 1000여만원을 기탁했다.



아울러 동작구 한의사회는 2023년부터 동작구청과 손잡고 취약 계층 어르신 집을 방문해 진료 후 한약을 제공하며 어르신 건강을 챙기고 있다.



김성보 서울시장 권한대행은 “시는 수상자들의 효행 정신을 널리 퍼트리며 어르신이 존중받고 행복하게 살 수 있는 효의 도시를 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.