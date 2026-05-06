트럼프 “이란과 진전… 해방작전 잠시 중단” [美·이란 전쟁]

“호르무즈해협 봉쇄 조치는 유지”

美국무 ‘장대한 분노’ 종료 선언



靑 “韓 참여 검토 필요성 사라져”

선박사고 관련 “피격 확실치 않아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에서 상당한 진전이 이뤄졌다면서 호르무즈해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’(Project Freedom·해방 프로젝트)을 잠시 중단한다고 밝혔다. 해방 프로젝트를 둘러싸고 호르무즈해협에서 군사적 긴장이 다시 고조되던 상황에서 국면이 급반전된 것이다.



트럼프 대통령은 5일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “파키스탄 및 기타 국가들의 요청과, 이란에 대한 작전 과정에서 우리가 거둔 엄청난 군사적 성과, 그리고 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의를 향한 큰 진전이 이뤄졌다는 점을 고려했다”며 “봉쇄 조치는 전면적으로 유효하게 유지되지만, 해방 프로젝트는 잠시 중단해 합의가 최종 타결 및 서명이 이뤄질 수 있는지를 지켜보겠다”고 말했다. 다만 트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄 조치는 유지하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

전날 시작된 작전을 돌려세운 것에 대해 이란과의 협상이 물밑에서 진전이 있는 것이 아니냐는 관측이 나온다.



트럼프 행정부가 출구전략을 고민한 것이라는 해석도 나온다. 이날 마코 루비오 미국 국무장관은 대이란 군사작전을 뜻하는 ‘장대한 분노(Epic Fury)’가 목표를 달성하고 종료됐고, 지금은 방어적 차원의 해방 프로젝트를 미국이 “호의”로 수행 중이라고도 밝혔는데 트럼프 대통령이 이마저 중단을 발표했다.



트럼프 대통령은 이날도 호르무즈해협 한국 선박 사고에 대해 “그들은 선박의 대열에 없었고 혼자 행동하기로 한 것”이라며 “그들의 선박은 어제 박살이 났다. 하지만 미국이 보호하던 선박들은 공격당하지 않았다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 전날부터 한국 선박이 단독으로 움직이다가 이란의 공격에 노출됐다고 기정사실화하고 있다. 한국의 호르무즈해협 작전 참여를 요구하는 취지다.



이와 관련, 위성락 국가안보실장은 “피격이 확실치는 않은 것 같다”고 6일 밝혔다. 미국 측의 참전 요구와 관련해선 해방 프로젝트가 중단된 만큼 통항 조력 참여 검토 필요성이 사라졌다고 판단한다고 말했다.