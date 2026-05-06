[사설] ‘친윤계 공천’ ‘친한계 징계’ 놓고 또 파열음 내는 국힘

6·3 지방선거 및 재보궐선거가 한 달도 남지 않았지만 국민의힘은 ‘친윤(친윤석열)계 공천’과 ‘친한(친한동훈)계 징계’를 놓고 다시 갈등의 늪에서 허우적대고 있다. 가장 논란이 되는 인물은 윤석열 전 대통령의 비서실장이었던 정진석 전 의원이다. 정 전 의원은 충남 공주·부여·청양 보궐선거 출마를 선언하고 나섰다. 그러자 김태흠 충남지사 후보가 “상식에 맞지 않는다”며 공천 강행 시 탈당 가능성을 시사하는 등 당 내부에서도 반대 목소리가 터져 나오고 있다. 국힘 지도부는 단안을 내리지 못하고 정 전 의원 공천 심사를 두 차례나 보류했다. 그런데도 정 전 의원은 “내란 중요업무 종사 혐의로 기소된 분이 광역시장 후보에 선출됐다”며 계엄 해제 표결 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 대구시장 후보를 거론하며 물러서지 않고 있다. 선거가 임박해서도 전열을 정비하기는커녕 내홍을 이어가는 국힘의 행태에 혀를 차지 않을 수 없다.



공천 명단을 보면 이 당이 쇄신 의지가 있는지조차 의문이다. 국힘은 이진숙 전 방송통신위원장과 김태규 전 부위원장을 각각 대구 달성과 울산 남갑에, 윤석열 대선 후보 수행실장을 지낸 이용 전 의원을 경기 하남갑에 공천했다. 더구나 이들은 여전히 계엄을 옹호하고 있어 ‘윤 어게인’ 논란을 증폭시키고 있다. 이 전 위원장은 “내란에 대한 최종 법원 판결이 이뤄지지 않았다”고, 김 전 부위원장도 “계엄은 대통령 고유 권한”이라고 했다. 국민의힘 소속 의원 107명이 지난 3월 ‘절윤’을 선언하며 쇄신을 약속했다는 점에서 용납하기 어려운 언행이다.



국힘에서 제명돼 무소속 출마한 한동훈 부산 북갑 보선 후보에 대한 친한계의 지원을 놓고도 파열음이 나온다. 당 지도부는 한 후보의 예비후보 등록에 동행한 당 소속 한지아 의원에 대한 징계 가능성을 시사했고, 이에 친한계는 “내부 총질”이라며 반발하고 있다. 한 후보가 9일 공식출마 기자회견과 10일 선거 사무소 개소식을 예고하고 있어 당권파와 친한계의 갈등은 이번 주말을 고비로 한층 더 격화할 전망이다.



선거 참패가 예상되는데도 집안싸움이나 하는 국힘에는 미래가 없어 보인다. 최근 영남권과 서울 등 일부 지역에서 더불어민주당 후보와의 격차가 줄어드는 등 보수표 결집 움직임이 포착되고 있다. 보수의 궤멸을 막으려는 유권자의 고육지책일 것이다. 그러나 국힘이 자중지란을 계속한다면 유권자는 미련 없이 다시 등을 돌릴 것이다.