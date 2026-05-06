中 ‘중동 중재’로 존재감… 美는 ‘대만’ 흔들며 주도권

내주 정상회담 의제 ‘샅바싸움’



中 초청에 이란외무·왕이 회담

아라그치 “영구적 해결 방안 모색”



美, 호르무즈 개방 역할론 압박

루비오 “봉쇄 중단, 中 위한 일”



대만에 美 무기 대규모 수출 속

美 쿠바제재 등 곳곳 갈등 불씨

도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문이 일주일가량 앞으로 다가온 가운데, 미·중 양국이 정상회담 의제 주도권을 잡기 위해 전방위적인 ‘샅바싸움’에 돌입했다. 표면적으로는 외교·경제 수장들이 잇따라 접촉하며 조율에 나선 모습이지만 이면에서는 이란 중재역, 대만 문제 등 핵심 현안을 두고 대립하고 있다.

트럼프 대통령이 예고한 대로 14·15일 방중이 이뤄지면 양국 정상은 지난해 10월 부산 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 이후 6개월여 만에 베이징에서 다시 마주 앉게 된다. 이번 정상회담의 주요 변수 중 하나는 이란을 둘러싼 중동 정세다.

밀착 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(오른쪽)과 아바스 아라그치 이란 외무장관이 6일(현지시간) 중국 베이징에서 기념 촬영을 하고 있다. 이란 외무장관의 방중은 이란 전쟁 시작 후 처음으로, 다음주 미·중 정상회담을 앞두고 양국이 신경전을 벌이는 가운데 이뤄졌다. 아바스 아라그치 텔레그램 캡처, 로이터연합뉴스

미국과 이란 사이에서 중재자 역할을 자임하며 외교적 존재감을 키우는 중국은 6일 아바스 아라그치 이란 외무장관을 베이징으로 초청해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 가졌다. 중국 외교부에 따르면 이날 회담에서 아라그치 장관은 “이란은 국가 주권과 민족 존엄을 확고히 수호하고, 동시에 평화 협상의 방식을 통해 부단히 공동인식을 누적함으로써 포괄적·영구적인 해결 방안을 모색할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “이란은 중국이 평화 촉진·전쟁 종식을 위해 계속해서 적극적인 역할을 발휘하는 것을 기대한다”고 말했다. 이에 왕 부장은 “핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 약속을 높이 평가한다”며 “이란은 평화적 핵 이용에 대한 정당한 권리를 갖고 있다”고 말해 핵물질 처리를 놓고 미국과 대립하는 이란에 힘을 실어줬다.

양국은 올해 수교 55주년을 맞아 ‘포괄적 전략적 동반자 관계’를 한층 강화하기로 합의했다.

미국은 중국의 영향력을 인정하면서도 이를 압박의 도구로 삼고 있다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 “중국이 건설적인 역할을 해야 한다”며 호르무즈해협 위기 해결을 위한 중국의 책임을 부각했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 “이란의 해협 봉쇄 중단은 수출 주도형 경제인 중국을 위한 일”이라며 이란을 설득하라고 촉구했다.

리밍장 싱가포르 난양이공대 국제관계대학원 교수는 “미국은 중국을 통해 이란에 더 큰 압력을 가해 양보를 끌어내거나 굴복시키길 기대하지만, 중국이 이란과의 관계를 희생하면서까지 미국의 요구를 수용할 가능성은 크지 않다”고 내다봤다.

전통적 난제인 대만 문제도 빠질 수 없는 의제다. 루비오 장관은 “대만은 대화 주제가 될 것이라고 확신한다”고 했다. 중국이 ‘레드라인’으로 꼽는 대만을 두고 최근 군사적 압박을 강화하고 있으나 미국은 지난해 대만에 111억달러(약 16조7000억원) 규모 무기 판매 계획을 승인하는 등 안보 지원을 지속하며 견제구를 던지고 있다.

여기에 파나마 운하 운영권 갈등과 쿠바 제재 문제 등 제3지대에서의 충돌도 이어지고 있다. 파나마 의원단의 방중을 두고 양국이 신경전을 벌이는가 하면, 미국의 쿠바 제재 확대에 대해 중국은 “불법적 일방 제재”라며 반발하고 있다. 최근에는 미국이 자국 내 불법 체류 중국 국적자의 송환 협조에 적극적이지 않다며 중국인에 대한 비자 발급 제한 조치를 검토하고 나서면서 새로운 갈등의 불씨가 되고 있다.

이런 상황 속에서도 양국 외교·무역 수장들은 회담을 위해 긴박하게 움직이고 있다. 지난달 30일 루비오 장관과 왕 부장이 통화하며 의제 점검에 나섰고, 같은 날 허리펑 중국 부총리와 베선트 장관 등 경제 사령탑들도 화상 협의를 진행했다.

트럼프 대통령의 측근인 스티브 데인스 상원의원이 이끄는 의회 대표단도 최근 중국을 찾아 분위기를 살핀 것으로 알려졌다. 이날 중국 펑파이신문은 궁정 상하이 시장이 전날 데인스 의원이 이끄는 대표단을 만나 “상하이는 미·중 교류의 중요한 연결 고리”라며 미국과 경제·무역, 산업·투자 협력 강화를 희망한다고 말했다고 보도했다.