“계율 따르겠습니다”… 합장 하는 로봇 ‘가비 스님’

6일 서울 조계사 대웅전 앞마당에서 열린 ‘수계식’에서 대한불교조계종 최초 휴머노이드 로봇 ‘가비’(가운데)가 스님들과 합장하고 있다. 키 130㎝의 로봇 ‘G1’은 한 달간의 수행을 마치고 이날 수계식(부처·가르침·스님에 귀의하고, 계율을 지키겠다고 다짐하는 의식)에서 ‘가비’라는 법명을 받았다. 로봇 수계식은 대한불교조계종이 부처님오신날을 앞두고 마련한 특별 행사로, 가비는 ‘명예스님’으로 활동하며 16일 종로 연등행렬에도 참가할 예정이다.
6일 서울 조계사 대웅전 앞마당에서 열린 ‘수계식’에서 대한불교조계종 최초 휴머노이드 로봇 ‘가비’(가운데)가 스님들과 합장하고 있다. 키 130㎝의 로봇 ‘G1’은 한 달간의 수행을 마치고 이날 수계식(부처·가르침·스님에 귀의하고, 계율을 지키겠다고 다짐하는 의식)에서 ‘가비’라는 법명을 받았다. 로봇 수계식은 대한불교조계종이 부처님오신날을 앞두고 마련한 특별 행사로, 가비는 ‘명예스님’으로 활동하며 16일 종로 연등행렬에도 참가할 예정이다.
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