“계율 따르겠습니다”… 합장 하는 로봇 ‘가비 스님’

6일 서울 조계사 대웅전 앞마당에서 열린 ‘수계식’에서 대한불교조계종 최초 휴머노이드 로봇 ‘가비’(가운데)가 스님들과 합장하고 있다. 키 130㎝의 로봇 ‘G1’은 한 달간의 수행을 마치고 이날 수계식(부처·가르침·스님에 귀의하고, 계율을 지키겠다고 다짐하는 의식)에서 ‘가비’라는 법명을 받았다. 로봇 수계식은 대한불교조계종이 부처님오신날을 앞두고 마련한 특별 행사로, 가비는 ‘명예스님’으로 활동하며 16일 종로 연등행렬에도 참가할 예정이다.

