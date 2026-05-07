부산의 유월, K팝에 흠뻑 빠진다

원아시아페스티벌 10돌

6월 27·28일 빅콘서트

올여름 부산의 뜨거운 열기를 식혀 줄 거대한 ‘K팝의 파도’가 빅(BIG) 콘서트라는 이름으로 거세게 휘몰아칠 전망이다.



부산시는 다음달 27일부터 28일까지 이틀간 부산아시아드주경기장에서 ‘2026 부산원아시아페스티벌(BOF) with NOL’을 개최한다고 6일 밝혔다.



빅 콘서트는 크래비티, 에잇턴, 키키, 라이즈, 아이덴티티, 악뮤, 해찬, 에반 등 글로벌 아티스트이 출연해 다채로운 공연을 선보일 예정이다. 특히 올해 부산원아시아페스티벌 10주년을 기념해 패션과 미용, 미식이 결합된 복합 문화축제로 마련된다.



올해 공연은 K팝과 힙합, 알앤비(R&B) 등 다양한 장르의 아티스트들이 무대에 올라 풍성한 공연을 선보인다. 스탠딩 좌석을 확대해 입체감 있는 무대를 연출하고 관객 몰입도를 극대화한다. 또 예술가 섭외 규모를 확대해 기존과 차별화된 프리미엄 공연으로 꾸며지는 것이 특징이다.



공연 첫날 악뮤와 해찬이 무대에 올라 감성적인 음악과 대중성을 겸비한 무대로 폭넓은 관객층의 관심을 끌고, 글로벌 팬덤을 바탕으로 현장의 열기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다. 공연 둘째날은 뛰어난 가창력과 퍼포먼스를 바탕으로 글로벌 팬덤의 주목을 받는 에반이 출연해 전 세계 팬덤의 관심을 집중시킬 예정이다.



올해 부산원아시아페스티벌은 공연 외에 관람객들의 만족도를 높일 수 있는 K컬처 기반의 다양한 전시·체험 콘텐츠가 확대된다. 공연과 연계한 K팝 전시·체험은 물론 지역 브랜드 콘텐츠를 강화해 부산만의 차별화된 라이프스타일을 경험할 수 있다.



한편 올해 부산원아시아페스티벌 공식티켓 예매는 이달 12일 오후 8시부터 놀(NOL)과 놀티켓에서 시작된다.