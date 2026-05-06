안성재 셰프, ‘모수’ 와인 기망 논란에 공식 사과… “소믈리에 보직 해임” [전문]

2000년 빈티지 대신 2005년 서빙... 거짓 변명에 ‘바꿔치기’ 정황까지 드러나

모수 안성재 셰프. 안 셰프 인스타그램 캡처

국내 유일의 미쉐린 3스타 레스토랑 ‘모수’의 안성재 오너 셰프가 최근 발생한 와인 서비스 사고와 관련해 6일 공식 사과문을 발표했다. 안 셰프는 직원의 기망 행위를 인정하며 해당 소믈리에를 보직에서 해임하는 등 강력한 후속 조치를 단행했다.

◆ 안성재 셰프 “CCTV 확인 결과 기망 행위 명백”

사건은 지난 4월 18일 4인 테이블의 와인 페어링 과정에서 시작됐다. 당초 제공되어야 할 와인은 ‘샤토 레오빌 바르통 2000년 빈티지’였으나, 담당 소믈리에의 실수로 ‘2005년 빈티지’가 서빙됐다.

문제는 그 이후의 대처였다. 안 셰프가 CCTV를 통해 확인한 결과, 해당 소믈리에는 서빙 직후 실수를 인지했음에도 고객에게 고지하지 않았다. 오히려 고객이 와인 라벨 사진 촬영을 요청하자 실제 서빙한 2005년산 병이 아닌 2000년산 빈 병을 가져와 보여주는 기망 행위를 저질렀다.

◆ “비교 테이스팅 기회”... 고객 우롱한 소믈리에의 응대

고객이 직접 와인 맛의 이상을 느끼고 문제를 제기하자 소믈리에는 즉흥적인 거짓 변명으로 상황을 모면하려 했다. 그는 “2000년산 와인이 바틀째 주문되어 1층에 있었다”는 등 사실과 전혀 다른 내용을 언급하며 위기를 넘기려 한 것으로 확인됐다.

이후 2000년산 와인을 다시 제공하는 과정에서도 부적절한 발언이 이어졌다. 해당 소믈리에는 “와인 공부를 하고 계신데 제 실수로 2000년과 2005년을 비교해 보실 수 있었으면 좋겠다”는 취지의 발언을 했다. 안 셰프는 이에 대해 “사과도 부족했고 발언 또한 적절하지 못했다”며 실수를 인정했다.

◆ 반복되는 서비스 논란... 3성 레스토랑의 무거운 책임

안 셰프는 이번 사태에 대해 “고객님들께서 모수에 기대하신 서비스를 고려했을 때 실망이 더욱 크셨을 것”이라며 “오너 셰프로서 무한 책임을 지겠다”고 밝혔다. 그는 해당 소믈리에를 보직에서 배제하고 재발 방지를 약속했다.

이번 사건은 최고급 레스토랑의 생명인 신뢰를 훼손했다는 점에서 파장이 크다. 앞서 국내 유명 파인 다이닝들에서도 예약 부도나 불친절한 서비스 등의 논란이 종종 발생하며 외식업계의 서비스 질에 대한 의문이 제기된 바 있다.

미쉐린 3스타라는 상징성을 가진 ‘모수’에서 발생한 이번 기망 논란은 단순한 실수를 넘어 파인 다이닝 업계 전반의 서비스 교육과 정직성을 점검해야 할 중요한 계기가 될 것으로 보인다.