도봉구 ‘양말 디자인 그림 공모전’

지역 대표 산업 관심 제고 차원

29일까지 접수… 총 30명 시상

서울 도봉구가 지역을 대표하는 산업인 양말 제조업에 대한 관심을 높이기 위해 올해도 ‘도봉 양말 디자인 그림 공모전’을 개최한다.



6일 구에 따르면 ‘한류와 결합한 도봉의 이미지’를 주제로 이날부터 29일까지 공모전이 진행된다. 구의 상징인 도봉산과 창포 꽃, 은행나무, 학을 활용하거나 구 캐릭터인 은봉이와 학봉이의 K스타 데뷔 스토리를 담은 디자인 등을 공모한다.



참가 대상은 전국 초·중·고등학생, 대학생을 포함한 성인으로, 구 지역경제과를 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다. 작품 규격은 양말 도안이 포함된 A3 용지 크기의 도화지다. 반드시 정해진 도안이 포함된 양식을 사용해야 한다. 양식과 신청 서식은 구 누리집에서 내려받으면 된다.



시상은 초등부와 중·고등부, 일반 성인부로 나눠 이뤄진다. 부문별 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 3명, 장려상 4명 등 30명에게 상금 429만원을 수여한다. 입선작 10점은 별도로 선정한다. 공모전 결과는 7월3일 구 누리집에 공개할 예정이다.



구 관계자는 “올해는 한류 콘텐츠와 결합한 새로운 주제인 만큼, 창의적이고 완성도 높은 작품들이 많이 출품되길 기대한다”고 말했다.