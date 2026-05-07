서울숲엔… 주말마다 음악이 흐른다

市, 16일부터 ‘가든페스티벌’ 개최

6월 7일까지… 이무진 등 무대

그룹 10㎝와 멜로망스, 이무진 등 대중가요 가수와 이날치·64크사나 등 다양한 장르의 공연 무대를 즐길 수 있는 정원 축제가 열린다.



서울시는 서울국제정원박람회가 진행 중인 성동구 서울숲 야외무대에서 16일부터 다음달 7일까지 매주 주말 ‘2026 서울가든페스티벌’을 개최한다고 6일 밝혔다.



시에 따르면 이번 축제는 매주 다른 콘셉트로 꾸며진다. 개막 주말인 16∼17일에는 서울국제정원박람회의 주제인 ‘서울류(流)’와 연계한 전통예술 공연 ‘정원풍류’가 열린다. 16일에는 ‘범 내려온다’로 알려진 이날치를 비롯해 악단광칠, 연희컴퍼니 유희, 한누리연희단이 무대에 오른다. 17일에는 해파리와 64크사나의 공연이 예정돼 있다. 한지로 꽃을 만드는 ‘한지꽃 만들기’, 공원 풍경 도안에 색을 입히는 ‘미술이 펼쳐지는 공원’, 폴라로이드 사진으로 키링을 제작하는‘공원한컷 사진찍기’ 등 체험프로그램도 운영된다. 개막 주간에는 공연 사전예약자와 프로그램 참가자 일부를 대상으로 커피 드립백, 커피 캡슐 파우치, 해치 키링 등 기념품을 제공한다.



23일부터 이어지는 주말에는 인기 대중가수 공연이 마련된다. 23일에는 이무진과 소수빈, 30일에는 10㎝와 적재가 무대에 오른다. 6월6일에는 멜로망스 등의 공연이 펼쳐진다. 이 기간 야외무대 일대에서는 영화를 감상할 수 있는 ‘가든 시네마’와 가족 단위 방문객을 위한 ‘매직&버블쇼’ 등이 상시 운영된다.



모든 공연은 무료로 ‘서울시 공공서비스예약’을 통해 사전 예약할 수 있다. 16일 공연은 500석, 23일부터 6월 6일까지 열리는 매주 토요일 공연도 회당 500석씩 예약을 접수한다. 사전 예약석 외에 ‘현장 운영석’도 별도로 운영한다. 자세한 일정은 ‘정원도시 서울’ 누리집에서 확인할 수 있다.



김영환 시 정원도시국장은 “다채로운 공연과 체험을 통해 서울숲이 일상의 쉼표가 되고, 누구나 정원 문화를 즐기는 공간이 되길 바란다”고 말했다.