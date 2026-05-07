오바마, 토크쇼진행자에 "대통령되면 더 잘할것"…트럼프 간접비판

트럼프 거명은 안해…민주당엔 "말을 쉽게 해야" 조언

버락 오바마 전 미국 대통령이 심야 토크쇼에 출연해 도널드 트럼프 미 대통령을 간접적으로 비판했다. 민주당에는 '말을 쉽게 하라'는 조언도 했다.



오바마 전 대통령은 5일(현지시간)밤 방송된 CBS 심야 토크쇼인 스티븐 콜베어의 '레이트 쇼' 인터뷰에서 트럼프 대통령의 이름을 직접 거론하지는 않은 채 여러 차례 비판의 날을 세웠다.

버락 오바마 전 미국 대통령. AP연합뉴스

콜베어가 농담조로 자신의 대선 출마 가능성을 거론하며 멍청한 생각이라고 하자 오바마 전 대통령은 "기준이 바뀌었다. 당신은 우리가 봐 온 어떤 이들보다 상당히 잘해낼 거라고 본다. 매우 자신한다"고 했다.



콜베어가 지지해주는 것이냐고 묻자 "아니다"라고 일축했다. 농담조로 대화하면서 은근히 트럼프 대통령을 비판한 것이다.



오바마 전 대통령은 미국 대통령이 가져서는 안되는 권한에 대한 질문에 법무부가 백악관으로부터 독립돼야 하고 정적을 겨냥하는 도구로 활용돼선 안된다고 지적했다.



그는 "형사사법시스템의 정치화는 극복해낼 수 없다"면서 "법무장관은 국민의 대리인인 것이지 대통령의 고문이 아니다"라고 일갈했다.



역시 트럼프 대통령의 이름을 직접 입에 올리지는 않았으나 법무부를 정적 수사에 동원하는 트럼프 대통령의 행보를 겨냥한 발언이라는 해석이 나왔다.



오바마 전 대통령은 민주당에 '말을 쉽게 할 줄 알아야 한다'는 충고도 했다.



그는 "(민주당 내 갈등 여부보다) 내가 더 관심 있는 것은 '일반인들에게 대학 세미나에서 말하는 방식이 아닌 방식으로 말할 줄 아느냐'는 것이다. 사람들에게 쉽게 말할 줄 아느냐는 것"이라고 했다.



그러면서 조란 맘다니 뉴욕시장을 효과적으로 소통하는 대표적 인물로 꼽으며 "비범한 재능이 있다"고 치켜세웠다.



트럼프 대통령이 정제되지 않은 방식을 쓰기는 하지만 쉬운 말로 메시지를 분명히 전달하는 데 비해 민주당 소속 정치인들은 학자들이 쓸 법한 어려운 단어와 표현을 동원하다가 정작 메시지 전달에 실패하며 유권자들과 유리되는 상황을 꼬집은 것이다.



오바마 전 대통령은 행정부가 외계 생명체에 대한 비밀을 숨기고 있느냐고 묻자 웃으며 아니라고 했다. 그는 최근 인터뷰에서 외계인이 실재한다고 믿는다고 해 화제가 됐는데 정부 기밀을 토대로 한 생각이 아니라는 것이다.

<연합>