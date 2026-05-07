레오 14세 교황, 은행 직원에 퇴짜 맞다

레오 14세 교황이 된지 2개월 뒤 미국 은행의 고객 서비스 담당 직원에게 퇴짜를 당한 일이 있다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

그리스도의 대리자인 교황조차 고객 서비스 담당자에게 막힐 수 있다.

교황과 친분이 깊은 톰 매카시 신부가 지난주 한 가톨릭 신자 모임에서 로버트 프랜시스 프레보스트 시카고 추기경이 레오 14세 교황이 된 지 2개월 뒤 고향의 거래 은행에 전화를 건 일화를 소개했다.

레오 14세는 로버트 프레보스트라는 본명을 밝히면서 은행에 등록된 전화번호와 주소를 변경하고 싶다고 말했다.

이후 교황은 서비스 담당자가 요구하는 보안 질문에 일일이 답했다.

그런 뒤에도 은행 여직원이 본인 확인 절차를 위해 직접 지점을 방문해야 한다고 말했다.

그러자 교황이 “'글쎄요, 저는 그렇게 할 수가 없어요. 보안 질문을 다 답했잖아요'라고 말했다"고 매카시 신부가 전했다.

은행 직원이 어쩔 수 없다며 사과하자 교황이 다른 방법을 시도했다.

"제가 교황 레오라고 말하면 달라질까요?"라고 물은 것이다.

그러자 은행 직원이 황급히 전화를 끊었다. 장난 전화라고 생각했을까?

10억 명이 넘는 전 세계 가톨릭 신자를 이끌며 값을 매길 수 없는 예술 작품들로 가득한 화려한 곳에서 생활하는 교황도 일상적인 일에 얽매일 수밖에 없다.

2013년 교황 프란치스코는 교황이 된 지 첫 24시간 안에 직접 호텔 숙박비를 내고 짐을 챙긴 일이 있다.

레오 교황은 시카고 외곽 소도시 돌턴에서 성장한 뒤 페루에서 주교로 봉직하고 바티칸의 요직을 거쳐 약 1년 전 교황으로 선출됐다.

매카시 신부는 세인트리타오브카시아 고등학교 교장으로 1980년대 시카고에서 레오 교황을 처음 만났다.

두 사람은 시카고 교외 노동자 계층 동네에서 성장했으며 매카시 신부가 바티칸을 찾아 레오 교황을 만나기도 했다.

매카시 신부에 따르면 은행장과 인연이 있는 다른 신부의 중재로 문제가 해결됐다.

매카시 신부는 은행 고객 서비스 담당자가 ”교황의 전화를 끊어버린 여성으로 알려지면 어떤 기분일지 상상이 되느냐“고 반문했다.

<뉴시스>