K-패션 핸드백 브랜드 ‘아이백유어파든’, 8일∼14일 현대백화점 본점에서 팝업 ‘Bagging Happiness’ 개최...채정안과 협업한 스마일 컬렉션 오프라인 첫 공개

K-패션 핸드백 브랜드 ‘아이백유어파든’(i BAG your pardon.)이 8일부터 14일까지 현대백화점 본점에서 팝업 ‘Bagging Happiness’를 개최한다. 이번 팝업은 브랜드가 추구하는 ‘행복’이라는 감정적 가치를 중심으로, 배우 채정안과의 협업 스마일 컬렉션을 오프라인에서 처음 공개하며 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.

아이백유어파든은 아나운서 출신 홍민정, 박신영 대표가 ‘행복’이라는 감정적 가치에 주목하며 시작한 브랜드다. ‘행복을 찾아가는 과정’을 브랜드 세계관으로 풀어내며 감정과 순간을 담아내는 디자인을 전개해왔다. 가방을 단순한 패션 아이템이 아닌 개인의 감정과 삶을 담는 매개체로 확장해온 점이 특징이다. 이번 팝업 역시 이러한 브랜드 철학을 오프라인 공간에서 경험할 수 있도록 기획됐다.

이번 팝업의 핵심은 배우 채정안과 협업한 26SS ‘스마일 컬렉션’이다. 해당 컬렉션은 채정안이 일상 속에서 느끼는 소소한 행복과 ‘미소 짓게 하는 순간들’에서 출발해 디자인으로 구현됐다. 스마일 컬렉션은 이미 온라인을 통해 선보인 바 있으나, 고객들이 제품을 직접 보고 경험할 수 있는 오프라인 공개는 이번이 처음이다.

스마일 컬렉션은 채정안이 일상 속에서 발견하는 ‘미소 짓게 하는 순간들’에서 영감을 받아 기획됐다. 숄더백은 스마일의 곡선을 플랩(덮개) 라인에 반영해 상징성을 더했으며, 호보백은 자연스럽게 흐르는 실루엣으로 스마일의 곡선을 입체적으로 구현했다. 두 디자인 모두 채정안의 평소 스타일을 반영해 데일리룩은 물론 오피스룩, 포멀룩과 캐주얼까지 폭넓게 어우러질 수 있도록 실용성을 강조했다.

또한 행사 기간 중에는 채정안이 직접 참여하는 특별 세션이 마련될 예정이다. 해당 세션에서는 그녀가 생각하는 ‘행복’과 일상 속 스타일링에 대한 이야기를 공유하며 소통할 계획이다. 아이백유어파든은 이번 팝업을 통해 감성 기반 브랜드 경험을 강화하고, 향후 글로벌 시장 확장에도 박차를 가할 방침이다.