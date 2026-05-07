금전문제로 다투던 동거녀 살해… 70대 현행범 체포

사실혼 관계인 70대 남녀가 금전문제로 말다툼을 벌이다 살인사건으로 이어져 경찰이 수사에 나섰다.

7일 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오후 6시26분쯤 부산 남구 문현동 한 주거지에서 70대 남성 A씨가 동년배 동거녀 B씨를 흉기로 찔러 살해했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 주거지에서 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등 사건 경위를 조사한 뒤, 살인 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.