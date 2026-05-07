효연, 티파니♥변요한 결혼에 "다음 주자는 나"

그룹 소녀시대 효연이 멤버 티파니의 결혼 이후 달라진 속내를 솔직하게 털어놨다.

6일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 효연, 유리, 수영이 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 멤버들은 최근 결혼한 티파니에 대해 언급했다. 티파니는 지난 2월 변요한과 혼인신고를 마치고 부부가 된바.

효연은 "우리 나이가 적지 않은데 파니가 가줘서 너무 고맙다. 진작 갔어야 했다"며 "누군가 한 명은 물꼬를 텄어야 한다"고 말했다.

유리도 "친구의 결혼을 보며 '우리는 지금 뭐하고 있나'라는 생각을 하게 된다"고 밝혔다.

이에 효연은 미래에 대한 계획을 밝히며 "원래 다산의 꿈이 있고 아기를 너무 좋아한다. 그래서 빨리 연애를 해야한다"고 했다.

이어 "말이 씨가 된다고 생각하기 때문에 다음 결혼 타자는 나라고 생각한다"고 당당하게 선언해 웃음을 자아냈다.

그런가 하면 효연은 20년째 소녀시대 숙소에서 생활 중이라고 밝혔다.

그는 "50평 정도 되는 숙소에서 혼자 살고 있는데 혼자 살려고 한 게 아니라 다들 알아서 한 명씩 나가더라. 혼자 넓게 쓰고 있다"라며 "저한테 나가라고 하지도 않고 참 좋은 회사"라고 너스레를 떨었다.

<뉴시스>