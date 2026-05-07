우지커피, 여름 신메뉴 8종 출시…메뉴 라인업 확대

커피 프랜차이즈 우지커피가 ‘수박’과 ‘쫀득한 식감’을 테마로 한 여름 시즌 신메뉴 8종을 5월 7일 출시했다고 밝혔다.

이번 신메뉴는 제철 과일인 수박의 시원한 맛과 젤라또, 찹쌀떡 등을 활용한 다양한 식감을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 특히 수박을 활용한 음료군과 쌀 젤라또 베이스의 빙수류를 함께 선보이며 K-디저트 요소를 반영한 것이 특징이다.

음료 라인업은 여름 대표 과일인 수박을 주스, 티, 커피 등 다양한 형태로 재해석했다. 대표 메뉴인 ‘리얼수박주스’는 수박을 갈아 만든 100% 과일 주스로, 기본 사이즈와 함께 1.1L 대용량 버전이 동시 출시됐다. 이 외에도 ▲수박 캐모마일 자몽 리프레쉬티 ▲수박 알로에 요구르트와 더불어, 에스프레소와 수박의 조합을 시도한 ▲수박리카노 등이 포함됐다.

디저트 메뉴는 최근 식품업계 트렌드인 ‘식감’에 주력했다. 쌀로 만든 ‘쌀젤라또’를 기본 베이스로 하여 찹쌀떡, 알로에 펄, 모나카 등을 더해 시각과 미각의 요소를 구성했다. 주요 메뉴로는 ▲수박 젤라또 쫀득빙수 ▲단팥 젤라또 쫀득빙수 ▲말차 젤라또 쫀득빙수 ▲모나카 젤라또 아포가토 등이다.

우지커피는 팥과 쌀 등 전통적인 식재료를 현대적인 감각으로 결합해 전 연령층이 즐길 수 있는 디저트 경험을 제공할 계획이다.

우지커피 관계자는 “시즌 고객들의 다양한 취향을 반영해 음료와 여름 디저트를 함께 즐길 수 있는 구성으로 기획했다”며 “앞으로도 시즌별 다양한 메뉴 라인업을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.