남규리 "SM·YG서 가수 데뷔 못 해…씨야로 40일만에 음방 1위"

가수 겸 배우 남규리가 그룹 씨야 데뷔 비화를 공개했다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 최다니엘, 안지영, 남규리, 범규가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 남규리가 게스트로 출연해 이야기를 나눴다. MBC 제공

이날 남규리는 "SM과 YG에서 연습생 생활을 했는데 데뷔를 못 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "스무 살이 됐는데 '이 나이에 가수 못하면 뭘 먹고 살아야 하나'라는 고민에 빠졌었다"며 "어느 날 바이브 류재현 오빠한테 전화가 오더니 '녹음실 가서 노래 한 소절 불러볼래'라고 해서 갔다"고 회상했다.

이어 "작곡가님이 지금 들려주는 노래 두 소절만 불러보라고 해서 불렀는데 '더 울어', '더 굵게'라고 하시더라. 그렇게 씨야로 데뷔해서 40일 만에 1위를 했다. 그 노래가 '여인의 향기'였다"고 말했다.

이를 듣던 김구라가 "여자 SG워너비로 유명했지 않았냐"고 하자 남규리는 "원래 얼굴 없는 가수로 데뷔하기로 했었다. 그런데 갑자기 제가 들어가면서 급하게 (얼굴 있는 가수가 됐다")고 답했다.

남규리는 또 "저희가 데뷔하기로 하고 앨범 재킷 촬영을 했다. 전문가분들이 메이크업을 해주셨는데 사장님이 너무 별로라고 생각하셨다. '너희 다 화장하지마'라고 하셔서 노메이크업으로 첫방송을 했다"며 "그나마 제가 가진 체리 색깔 립밤을 발랐다"고 말했다.

당시 무대 영상이 공개되자 MC들은 "진짜 노메이크업이네"라며 놀라워했다.

<뉴시스>