“배신 행위·정치적 오만…” 민주당 전북도당, 김관영 무소속 출마 맹비난 [6·3의 선택]

“공당 결정 부정한 독주, 전북 발전 골든타임 놓칠 수 없어”

더불어민주당 전북도당이 무소속 전북지사 출마를 선언한 김관영 예비후보를 향해 “도민과 정당의 신뢰를 배신한 행위”라며 강도 높게 비판했다.

민주당 전북도당은 7일 윤준병 도당위원장 명의의 성명을 내고 “김관영 예비후보의 무소속 출마 선언 강행은 개인의 정치적 욕심이 어디까지 갈 수 있는지를 보여줬다”고 밝혔다.

무소속 출마 결심을 굳힌 김관영 전북특별자치도 예비후보가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

도당은 “김 예비후보는 지난 지방선거에서 민주당 후보 이름으로 도민의 선택을 받아 당선됐다”며 “도민들의 민주당에 대한 애정과 당원들의 헌신적 응원이 있었기에 가능했던 결과라는 점을 본인도 잘 알고 있을 것”이라고 지적했다.

이어 “유리할 때는 정당에 기대고 불리하면 버리는 행태는 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다”며 “이번 무소속 출마 결정은 자신이 속했던 정당과 도민의 신뢰를 정면으로 배신한 것”이라고 비판했다.

도당은 특히 김 예비후보의 제명 사유였던 ‘대리기사비 명목 현금 제공 의혹’을 언급하며 “전 국민이 금품 살포 영상을 보고 경악했다. 민주당의 만장일치 제명 결정은 마땅한 조치였다”고 강조했다.

또 “본인의 잘못으로 촉발된 사안을 두고 공당을 탓하는 것은 정치적 책임 회피이자 도민에 대한 또 다른 기만”이라며 “공정성을 말할 일이 아니다. 당은 책임과 반성의 시간을 준 것”이라고 주장했다.

도당은 김 예비후보의 무소속 출마 배경에 대해 “결국 ‘나 아니면 안 된다’는 오만함에서 비롯된 것”이라고 규정했다. 도당은 “정치는 특정 개인의 전유물이 아니라 도민과 정당, 공동체의 책임 위에서 작동하는 공적 영역”이라며 “공당의 결정과 질서를 부정하고 무소속 출마를 강행한 것은 스스로만이 전북을 이끌 수 있다는 착각에 불과하다”고 날을 세웠다.

이어 “현대차 9조원 투자 프로젝트와 피지컬 인공지능(AI) 산업, RE100(재생에너지 100% 사용) 기반 구축, 공공기관 2차 이전, 새만금 사업, 국가 예산 확보 등 전북의 핵심 현안은 당·정·청 협력 없이는 불가능하다”며 “무소속 도지사의 고립과 단절을 도민들이 받아들이지 않을 것”이라고 주장했다.

도당은 “지금은 정치적 실험의 시간이 아니라 결과를 만들어야 할 시기”라며 “이재명 정부와 긴밀히 협력해 전북 발전의 골든타임을 현실로 만들 것”이라고 밝혔다.

한편, 김관영 예비후보는 이날 오전 전북도의회에서 기자회견을 열고 “민주당이 지켜온 공정과 정의, 지방자치와 분권의 가치를 믿어왔는데, 이번 공천 과정이 과연 공정했는지 묻고 싶다”면서 “민주당 공천장이 아닌 도민 소속 후보로서 도민의 선택을 받겠다”고 무소속 출마를 공식 선언했다.