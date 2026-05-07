비, KCM 향한 서운함 폭발…“이번 기회로 KCM 끊어내겠다”

가수 겸 배우 비가 오랜 절친인 KCM의 결혼 사실을 뒤늦게 알게 됐던 당시 서운한 마음을 솔직하게 털어놨다.

지난 4일 방송 후 공개된 ‘아니 근데 진짜’의 예고편 ‘“끊어내겠습니다” 비, KCM의 폭로에 손절선언(ft. 결혼 발표)’에는 비와 KCM이 함께 출연한 모습이 담겼다.

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영상 속에서 비는 “자신감이 없으면 안 된다”며 “오늘은 내가 다 죽인다”고 말하며 이목을 집중시켰다.

또한 그는 “인생의 모토로 생각한다”며 탁재훈을 바라보았다.이어 “정점에서 내려왔다가 정점에서 내려왔다가”라고 반복하다가 “형은 너무 급하게 내려오셨다”고 탁재훈을 놀렸다.

이후 KCM이 등장했고, 그는 “나 지금 겁나 세”고 장난스럽게 말하며 분위기를 끌어올렸다.

그러자 비는 “이번 기회로 KCM을 끊어내겠다”고 유쾌한 농담을 던졌고, “지금 만약에 가수로 데뷔 안 했으면 만취해 있을 것”라고 말하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

KCM 역시지지 않고 “그 옆에 너 있어”라고 응수했다.

MC들 역시 KCM의 오랜 비밀에 놀라움을 감추지 못했다. KCM은 앞서 13년 동안 결혼 사실을 외부에 알리지 않았던 것으로 화제를 모은 바 있다. 이를 두고 출연진은 “어떻게 그렇게 오랫동안 숨길 수 있었느냐”며 놀랍다는 반응을 보였다.

비는 13년 지기 KCM의 결혼 소식을 기사로 접한 소감을 전하기도 했다. 그는 “기사를 보는데 매니저에게 이거 뭐냐고 물었다”고 말하면서 “이 사람한테 난 뭐지”라고 덧붙였다.

한편 비와 KCM은 평소 연예계 대표 절친으로 알려져 있다. 이번 예고편은 두 사람의 현실 친구 같은 유쾌한 호흡으로 시청자들의 기대를 모았다.