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박혜경 "생활고로 저작권 팔아…'빨간운동화' 아이유가 부르자 180배 올라"

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가수 박혜경이 극심한 생활고로 저작권을 모두 팔았다고 밝혔다.

 

6일 유튜브 채널 '원마이크'애는 '목소리 잃고 연예계 떠났던 히트 가수, 감동의 컴백 스토리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

 

6일 유튜브 채널 &#39;원마이크&#39;애는 가수 박혜경이 출연한 영상이 공개됐다. 유튜브 채널 &#39;원마이크&#39; 화면 캡처
6일 유튜브 채널 '원마이크'애는 가수 박혜경이 출연한 영상이 공개됐다. 유튜브 채널 '원마이크' 화면 캡처

영상에서 박혜경은 15년 만에 음악방송에 출연한 근황을 전했다.

 

그는 "세월이 흘러서 아이돌과 음악방송을 하게 될 줄이야 미처 예상을 못했다"며 "따져보니까 '레몬트리' 때 마지막으로 (음악방송을) 했던 것 같다"고 말했다.

 

그러면서 "처음 무대에 섰는데 '저 아줌마 누구야?' 이런 시선으로 보다가 노래를 시작하니까 환호성이 나왔다. 열심히 해야겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

 

박혜경은 "제가 가사를 쓴 노래들이 (아이돌 덕분에) 전 세계로 인기를 끌지 않았냐. 근데 제가 힘들 때 저작권료를 팔았다"고 밝혔다.

 

그는 "조이가 '안녕'이라는 노래를 리메이크했는데 전 세계 26개국에서 1위를 했다더라. 그런데 이미 제 노래가 아니다"라고 씁쓸해했다.

 

이어 "아이유는 180배 올랐다고 기사가 났다. 그 회사 1등이라더라"며 "그 회사에 아주 수년 전에 제가 팔았다. 힘들 때 팔았기 때문에 그런 사건이 기억에 남는다"고 했다.

 

박혜경은 "세월이 흘러서 나이를 먹으니까 아깝다는 생각이 1초도 안 들고, 운명이구나 싶다"며 덤덤하게 말했다.

 

그는 "개인적으로 생각했을 때 저는 가창력이 풍부한 가수가 아니라 음색 가수였던 것 같다"며 "(대중이) 저를 그렇게 기억한다. 그게 노래에 투영돼서 사랑을 받았고, 그 목소리를 잘 지켰어야 했다"고 밝혔다.

 

그러면서 "목소리를 못 낼 뻔한 사건이 있었기 때문에 그때를 생각하면 아찔하다. 노래를 많이 불러서 생긴 게 아니라 사건 사고에 휘말리면서 못 먹는 술을 먹고 잠을 안 자다 보니 성대에 문제가 생겼다"고 털어놨다.

<뉴시스>

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