이스라엘군, 이번엔 성모상 껴안고 담뱃불 물려…또 종교 모독

이스라엘군이 점령 중인 레바논의 데벨 마을에서 이스라엘 군인이 성모상을 모욕하는 사진이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 퍼지면서 논란이 일고 있다. 이 마을은 주민 대부분이 천주교 신자로, 최근에도 이스라엘군이 예수상을 훼손해 물의를 빚었던 곳이다.

사진=사회관계망서비스(SNS) 캡처

6일(현지시간) 미국 CNN 방송 등에 따르면 사진에는 담배를 입에 문 이스라엘 군복 차림의 한 남성이 성모 마리아상을 오른팔로 껴안고 왼손으로는 불을 붙인 담배를 성모상의 입 부분에 가져다 대고 있다. 성모 마리아가 담배를 피우고 있는 것 같은 모습을 연출하려는 모습이다. CNN 방송은 이 사진의 위치가 데벨의 한건물임이 확인됐다고 설명했다.

이스라엘방위군(IDF)은 이날 CNN에 몇 주 전에 촬영된 것으로 보인다며 “이번 사건을 매우 엄중하게 보고 있다”고 밝혔다.

IDF는 입장문에서 “이번 사건에 대한 조사가 이뤄질 것이며, 그 결과에 따라 해당 군인에 대한 지휘 조치가 취해질 것”이라며 “IDF는 종교와 예배의 자유를 존중하며, 모든 종교와 공동체의 성지 및 종교적 상징물을 존중한다”고 말했다.

사진=유니스 티라위 엑스 계정 캡처

데벨 마을에서는 지난달 19일 한 군인이 십자가에 달린 예수 그리스도상을 거꾸로 매달고 망치로 훼손하는 모습을 다른 군인 1명이 촬영한 뒤 이를 SNS에 올리는 사건이 발생했다. 이 사건으로 논란이 일자 이스라엘군은 훼손자와 촬영자 등 2명을 전투 보직 해임과 30일간 군 교도소 구금형에 처했다.