장동혁 “‘공소 취소’, 이재명 독재로 가는 톨게이트… 남조선 민주주의 인민공화국 된다”

최고위서 “자유민주주의 공화국으로 돌려놓아야 한다”

국민의힘 장동혁 대표는 “공소 취소는 이재명 범죄 지우기를 넘어 ‘이재명 독재’로 가는 마지막 톨게이트”라고 7일 주장했다.

국민의힘 장동혁(가운데) 대표와 박준태 당대표 비서실장이 7일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 열린 이재명 대통령 공소 취소 특검법 원천 무효 현장 최고위원회의에 앞서 대화하고 있다. 왼쪽은 송언석 원내대표. 뉴시스

장 대표는 이날 오전 청와대 앞에서 열린 현장최고위원회의에서 “저 청와대 안에 있는 이재명의 눈에는 경제도 민생도 외교도 안보도, 그 어떤 것도 보이지 않는다”며 이같이 목소리를 높였다.

이어 “이재명은 오로지 감옥에 가지 않겠다는 생각밖에 없다”며 “불법 대북송금, 대장동 비리, 법인카드 유용, 선거법 위반, 아무리 사법부를 겁박해도 도저히 감옥행을 피할 수 없는 명백하고 파렴치한 범죄들”이라고 강조했다.

그러면서 “자기가 특검을 임명해서 자기 범죄를 아예 지우겠다는 것”이라며 “한마디로 특별검사 시켜서 판사가 가지고 있는 공소장을 뺏어다가, 이재명이 자기 손으로 찢어버리겠다는 것”이라고 날을 세웠다.

국민의힘은 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 국회에 제출된 조작 기소 특검법안을 이른바 ‘이재명 대통령 셀프 공소 취소 특검’으로 규정하며 공세 수위를 높여오고 있다.

이 대목에서 장 대표는 “범죄자 이재명이 자기 손으로 공소장을 찢는 순간, 무소불위의 독재가 본격 시작된다”며, “최고 존엄 이재명과 친명 부역 세력들이 부와 권력을 독점하는 남조선 민주주의 인민공화국이 되는 것”이라고도 쏘아붙였다.

계속해서 “이번 지방선거는 이재명 독재를 막고 독재정권을 끝장내는 선거”라며 “6월3일 국민의 분노를 모아 독재자 이재명을 심판하고 대한민국을 다시 자유민주주의 공화국으로 돌려놓아야 한다”고 했다.

민주당의 ‘개헌 투표’ 추진을 놓고 장 대표는 “오늘 민주당이 통과시키겠다는 개헌안은 이재명 독재 연장을 위한 정략적 술수에 지나지 않는다”라고 강조했다.