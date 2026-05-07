'손흥민 슈팅 0개' LAFC, 톨루카에 막혀 북중미컵 결승행 좌절

준결승 2차전 원정서 0-4 패배…LAFC 1·2차전 합계 2-5로 탈락

한국 축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민이 '슈팅 제로'에 그친 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 '원정팀의 무덤'에서 패하면서 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 결승 진출에 실패했다.



LAFC는 7일(한국시간) 멕시코 톨루카의 네메시오 디에스 레이가 스타디움에서 열린 톨루카(멕시코)와 대회 준결승 2차전 원정에서 0-4로 패했다.

LA FC(미국)의 손흥민이 6일(현지 시간) 멕시코 톨루카 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전 톨루카와 경기 후반 추가 시간 네 번째 실점 후 아쉬움에 고개를 숙이고 있다. LA FC는 0-4로 대패해 1,2차전 합계 2-5로 패하면서 결승에 오르지 못했다. AP연합뉴스

지난달 30일 준결승 1차전 홈 경기에서 2-1로 승리했던 LAFC는 2차전 0-4 패배로 1·2차전 합계 스코어 2-5로 밀려 결승행 티켓을 놓쳤다.



이날 북중미컵 4강 2차전이 치러진 네메시오 디에스 레이가 스타디움은 해발 2천670ｍ에 자리 잡은 고지대 경기장으로 '악마의 집'이라고 불릴 정도로 원정팀에는 최악의 장소로 손꼽힌다.



한국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 1·2차전을 치르고 베이스 캠프까지 차리는 멕시코 과달라하라(1천571ｍ)보다 1천ｍ 이상 높다.



고지대의 불리함 속에 LAFC는 이날 슈팅이 5개에 그쳤고, 풀타임을 뛴 손흥민은 슈팅을 하나도 기록하지 못하며 부진했다.



반면 톨루카는 무려 31개의 슈팅(유효슈팅 15개)을 쏟아내며 홈 그라운드의 이점을 제대로 살렸다.

볼을 다투는 손흥민. AP연합뉴스

1차전에서 1-2로 패한 톨루카는 한 골만 넣어도 원정 다득점 규정에 따라 결승 진출권을 따내는 상황에서 전반 초반부터 강하게 LAFC를 몰아세웠다.



멕시코 대표팀 조기 소집으로 수비수 헤수스 가야르도와 공격수 알렉시스 베가가 명단에서 빠진 톨루카는 공기 저항이 적어 슈팅이 더 멀리 나가는 고지대의 특성을 활용해 전반 초반부터 중거리 슈팅으로 득점 사냥에 나섰다.



반면 LAFC는 손흥민을 최전방 스트라이커로 배치한 5-4-1 전술을 가동하며 '선수비 후역습' 직전으로 맞섰다.



LAFC는 전반 8분 만에 손흥민의 침투 패스를 받은 드니 부앙가가 페널티지역 오른쪽으로 달려들며 때린 오른발 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막힌 게 아쉬웠다.



반격에 나선 톨루카는 전반 20분 마르셀 루이스의 중거리포가 LAFC 골키퍼 위고 요리스의 손에 맞고 왼쪽 골대를 때리더니 전반 34분 니콜라스 카스트로의 중거리포 슈팅마저 오른쪽 골대를 맞고 나오며 '골대 불운'을 겪었다.



전반을 무실점으로 막아낸 LAFC는 후반 초반 뼈 아픈 페널티킥 허용으로 무너졌다.



후반 2분 톨루카의 윙어 엘리뉴가 페널티지역 오른쪽에서 LAFC 수비수 라이언 홀링스헤드의 발에 차여 넘어졌고, 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다.

고개 숙인 손흥민. AP연합뉴스

톨루카는 엘리뉴가 키커로 나서 후반 4분 선제골을 뽑아냈다.



기세가 오른 톨루카는 후반 13분 공격에 가담한 중앙 수비수 에베라르도 로페스가 페널티아크 부근에서 때린 강력한 왼발 중거리포가 또다시 골문을 흔들며 승기를 잡았다.



톨루카는 후반 34분 골대 정면에서 헤수스 앙굴로의 오른발 슈팅이 오른쪽 골대를 맞고 나오면서 이날 3번째 '골대 불운'을 곱씹어야 했다.



연장 승부를 위해 1골이 필요했던 LAFC는 후반 41분 수비수 라이언 포티어스가 퇴장당하며 스스로 무너졌다.



톨루카는 후반 추가시간 파울리뉴의 멀티 골이 폭발하며 4-0으로 승리, LAFC를 무너뜨리고 북중미컵 결승에 진출해 같은 멕시코 클럽인 티그레스 UANL과 우승 트로피를 놓고 다투게 됐다.



특히 손흥민은 후반 추가시간 막판 자기 진영에서 볼을 빼앗겼고, 이 실수가 파울리뉴의 득점으로 이어져 아쉬움이 컸다.

<연합>