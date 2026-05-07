서인영 “이지현, 남자 지겹다더니 갑자기 재혼”

그룹 쥬얼리 출신 서인영이 멤버 이지현의 재혼 당시를 떠올리며 유쾌한 입담을 선보였다.

지난 6일 공개된 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 영상 ‘천하의 서인영이 꼼짝도 못하는 쥬얼리 센언니들 등판 (+박정아, 이지현)’에는 쥬얼리 멤버였던 박정아와 이지현이 출연해 오랜만에 한자리에 모였다. 세 사람은 과거 활동 시절부터 결혼과 이혼, 연애에 대한 이야기까지 허심탄회한 대화를 이어갔다.

개과천선 서인영

이날 서인영은 육아에 대한 대화 도중 “나는 공감을 못하겠다”고 말했고, 난자 얼림에 대해 “나는 이제 이혼했는데 무슨 애야”라고 답변했다. 그럼에도 지인들의 난자 얼림 추천은 끊이지 않았다. “너 같은 딸을 낳아서 당해봐야지”라는 지인의 말에 그는 소리를 지르며 기겁했다. 그러면서 “그건 최고의 개과천선이다”고 말했다.

지인들은 “아이 낳으면 사람이 바뀐다”고 옹호했다.

이후 화제는 자연스럽게 연애 이야기로 이어졌다. 이지현은 서인영에게 “이혼 후에도 연애가 끊이지 않았다고?”라고 물었고, 서인영은 이에 대해 “텀(기간)은 있었는데 그렇다”고 인정했다. 그러면서 혼자가 된 뒤 굳이 연애를 안 할 이유는 없다고 생각했다는 생각을 전했다.

그러자 이지현은 “오 대단한 걸”이라고 그를 바라보았다. 또 서인영은 이지현의 재혼 당시를 언급하며 웃음을 더했다. 그는 “첫 번째 이혼 후에 언니 금방 결혼할 거 같다고 했더니, ‘남자 이야기는 이제 지겹다’며 그런 말 하지 말라고 했었다”고 폭로했다.

이어 “그런데 얼마 지나지 않아 갑자기 결혼 소식이 들려 놀랐다”고 말했다. 이에 이지현 역시 웃으며 당시를 떠올렸고, 세 사람은 서로의 연애와 결혼 이야기를 자연스럽게 주고받으며 유쾌하고 편안한 분위기가 이어졌다.

영상 속 세 사람의 대화를 보고 누리꾼들은 “지현언니 서인영 엄마처럼 바라보는 거 너무 따뜻하다”, “와 박정아는 진짜 안 늙는다”, “서인영이 자기 주위에 잘 했구나” 등의 댓글을 남겼다.