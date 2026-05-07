김정난 “故 이순재, 후배들에 피해 안 주려 대본 늘 손에 들고 다녀”

배우 김정난이 고(故) 이순재와 함께 작업했던 당시를 떠올리며 일화를 전했다.

지난 6일 공개된 김정난의 유튜브 채널 영상 ‘[SUB] “잘 될 줄 알았다” 말하던 엄마 김정난, 결국 현실로 만든 아들 박지훈 (백상 신인상 노미네이트)’에는 영화 ‘세상 참 예쁜 오드리’에서 함께 호흡을 맞춘 박지훈이 게스트로 등장했다.

김정난

두 사람은 배우라는 직업에 대한 고민과 작품 활동 과정에서 느끼는 긴장감 등에 대해 솔직한 대화를 나눴다.

이날 박지훈은 연기를 할 때 긴장감을 느꼈다고 털어놨다. 그는 “‘제가 선배님의 에너지를 따라갈 수 있을까?’라고 생각했다”며 촬영하면서도 “자연스럽게 호흡이 나올 수 있게 끔 선배님이 이끌어주셨다”고 말했다.

이에 김정난은 “얘가 원래 잘한다”고 박지훈의 연기력을 칭찬했다. 이어 “기본적으로 좋은 것들을 많이 가지고 있다”면서 “인상 깊었던 게 첫 리딩 날에 거의 앞에 카메라가 있는 것처럼 리딩 하더라”고 말했다. 리딩에서 감정도 다 표현하는 박지훈의 태도를 보고 ‘귀하다’고 생각했다고.

이후 대화를 이어가던 김정난은 과거 함께 작품에 출연했던 이순재를 떠올렸다. 두 사람은 지난 2016년 방송된 SBS 드라마 ‘그래 그런 거야’에서 함께 연기한 바 있다.

김정난은 당시 이순재의 모습을 회상하며 “선생님은 대본을 한시도 손에서 놓지 않으셨다”고 말했다. 이어 “연세가 있으셨기 때문에 기억력이나 판단력이 떨어지셨을 수도 있었을 텐데, 혹시라도 대사를 틀리면 후배 배우들과 스태프들이 다시 촬영해야 한다는 생각을 늘 하셨던 것 같다”고 전했다.

김정난은 자신의 변화에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 “어릴 때는 대본을 몇 번만 봐도 금방 외워졌고 NG도 거의 없었다”며 “난 타고났다고 생각했다”고 웃으며 말했다. 그런데 “시간이 지나면서 여러 번 반복해서 봐야 머릿속에 들어오더라”고 말했다.

이어 “요즘 어린 배우들과 함께 연기할 때면 안 좋은 모습 보이면 안 되니까 괜히 더 긴장하게 된다”고 이야기했다.

영상 속 김정난은 단순한 추억을 넘어, 끝까지 작품에 대한 책임감과 후배들을 향한 배려를 잃지 않았던 이순재의 태도를 전했다.