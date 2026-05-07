선우용여, 젊음 유지 비결?… 이경실 “긍정적 마인드”

배우 선우용여가 최근 경험한 레이저 시술에 대한 후기를 전하며 특유의 유쾌한 입담을 드러냈다.

지난 5일 공개된 유튜브 채널 ‘롤링썬더’의 영상 ‘경실 혜련 선우용여가 모이면 그게 세바퀴 (미국생활, 외국인 사위, 손가락 욕)’에는 선우용여가 출연했다. 해당 영상에서는 그의 일상 이야기와 식단 등 이야기가 다양하게 다뤄졌다.

‘경실 혜련 선우용여가 모이면 그게 세바퀴 (미국생활, 외국인 사위, 손가락 욕)’ 영상 캡처. 롤링썬더

이날 선우용여는 최근 눈 건강 문제로 병원을 찾았던 경험을 털어놨다. 그는 “눈을 뜨면 눈 밑이 조금 갑갑한 느낌이 들더라”며 이상 증상을 느껴 안과 진료를 받게 됐다고 설명했다.

진료 과정에서 의료진이 눈 안쪽 상태를 확인했고, 눈 밑 부위에 기름 성분이 쌓여 있어 레이저 치료가 필요하다는 소견을 들었다고 말했다. 이어 그는 시술 당시를 떠올리며 “마취약을 넣고 지지는데 아팠다”고 후일담을 솔직하게 전했다.

특히 선우용여는 특유의 재치 있는 표현으로 레이저 시술 경험담을 전했다. 눈을 까보라는 출연진의 요구에 그는 “안 까진다”며 꾸밈없는 입담으로 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다.

여태까지 시술 경험이 있냐는 질문에 선우용여는 “그런 건 없다”고 답해 출연진들의 감탄을 자아냈다. 그럼에도 젊음을 유지하는 선우용여의 모습에 이경실은 “선생님은 긍정적인 마인드를 가지고 계시다”고 증언하면서, “너무 화가 나고 짜증 나도 주무실 때 하시는 게 있다”고 말했다.

선우용여의 진솔한 이야기에 누리꾼들은 “선생님 멋있으시다”, “용여 선생님 보면 진짜 대단하시다”, “항상 솔직하시고, 유쾌하시고, 긍정적이셔서 볼 때마다 기분이 좋아진다”, “선우용여 선생님 너무 좋다” 등의 반응을 보였다.