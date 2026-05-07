김재원, 김고은과 웨딩 장면 공개…‘유미의 세포들3’ 화제의 엔딩

배우 김재원이 김고은과 함께한 드라마 속 결혼 장면 비하인드 사진을 공개해 관심을 모았다.

김재원 사회관계망서비스(SNS)

김재원은 지난 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들 시즌3’ 촬영 현장이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 웨딩드레스를 차려입은 김고은과 턱시도 차림의 김재원이 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 두 사람은 극 중 연인에서 부부로 이어지는 서사를 표현하며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 특히 실제 결혼식을 연상케 하는 자연스러운 포즈와 다정한 케미가 눈길을 끌었다.

‘유미의 세포들’ 시리즈는 평범한 직장인 유미의 일상과 사랑, 성장 과정을 세포들의 시선으로 풀어낸 작품이다. 현실적인 연애 이야기와 개성 넘치는 세포 캐릭터들의 활약으로 시즌마다 꾸준한 사랑을 받아왔다.

김재원 사회관계망서비스(SNS)

최근까지 방영한 ‘유미의 세포들 시즌3’은 이번 주 막을 내렸으며, 시즌3 최종회에서는 유미(김고은 분)와 순록(김재원 분)이 서로의 진심을 확인한 뒤 본격적으로 연인 관계를 시작하는 모습이 전파를 탔다. 이후 순록은 교제를 시작한 지 한 달 만에 유미에게 프러포즈를 건네며 예상치 못한 전개를 만들었다.

갑작스러운 청혼에 유미는 놀라움을 감추지 못했지만, 결국 두 사람은 결혼에 성공하며 해피엔딩을 맞았다. 마지막 회에서는 두 사람이 결혼식을 올리는 장면이 담기며 시즌의 대미를 장식했다.

해당 장면이 공개된 이후 시청자들 사이에서는 “유미야 순록이랑 행복해야해”, “5년 동안 너 덕분에 행복했어!”, “유미 울컥하는 거 보니까 나 또 눈물난다”는 등의 반응이 이어지며 화제를 모으고 있다.