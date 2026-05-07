LG CNS, 서로 다른 로봇 협업 관제하는 플랫폼으로 RX 공략 강화

LG CNS가 산업 현장에 도입되는 로봇 학습과 운영, 전 과정을 통합 관리하는 로봇 전환(RX) 플랫폼을 국내 처음으로 선보였다. 정보기술(IT) 시스템과 로봇 기술 역량을 결합한 피지컬 인공지능(AI) 플랫폼을 통해 글로벌 RX 선도 기업으로 도약하겠다는 구상이다.

LG CNS ‘피지컬웍스 포지’로 학습한 이족보행, 사족보행, 휠 타입, 자율주행로봇(AMR) 4종이 ‘피지컬웍스 바통’ 기반으로 작업을 수행하고 있다. LG CNS 제공

LG CNS는 7일 서울 강서구 마곡 LG 사이언스파크에서 ‘RX 미디어데이’를 열고 RX 플랫폼 피지컬웍스를 공개했다. 로봇이 실제 산업 현장에서 안정적으로 업무를 수행하는 데 필요한 데이터 학습과 현장 적용, 통합 관제 기능을 모두 갖춘 엔드 투 엔드 플랫폼이다. 현신균 LG CNS 사장은 “로봇은 단순한 자동화 설비를 넘어 생산과 운영을 직접 수행하는 주체로 거듭나고 있다”며 “기업 경쟁력은 로봇을 얼마나 빨리 현장에 적용해 성과를 내느냐에 달렸다”고 말했다.

피지컬웍스는 데이터 학습과 검증을 지원하는 피지컬웍스 포지와 여러 형태, 제조사 로봇을 통합 운영하는 피지컬웍스 바통으로 나뉜다. 포지는 3차원(3D) 가상 환경 시뮬레이션을 활용해 학습 효율을 높였고, 데이터 선별 과정도 AI로 자동화했다. 학습부터 현장 투입까지 걸리던 시간을 1∼2개월로 단축했다는 게 회사 측 설명이다.

바통은 서로 다른 로봇들에 작업을 지시하고 제어·관제하는 플랫폼이다. 산업과 현장에 따라 최적화된 로봇이 다른데, 이를 하나의 체계에서 운영할 수 있게 작동과 제어를 표준·체계화했다. LG CNS는 자율주행로봇(AMR)과 무인운반로봇(AGV) 100대 규모 로봇을 운영하는 사업장에 바통을 적용할 경우 생산성은 약 15% 이상, 운영비는 최대 18%까지 절감할 것으로 전망했다.

이날 시연장에서는 이족보행과 사족보행, 휠 타입 로봇, AMR이 짐을 상자에 넣고, 전달한 뒤 선반에 적재하는 업무를 자율적으로 수행했다.

현신균 LG CNS 사장이 RX 미디어데이에서 여러 로봇과 환영 인사를 하고 있다. LG CNS 제공

현재 전자와 화학, 전지, 물류, 조선 등 산업 분야 고객사 20곳과 로봇 개념검증(PoC) 프로젝트를 진행 중이다. 전자 산업과 물류센터에선 단순 반복 업무, 화학·전지 산업에선 유해한 원재료를 공정에 투입하는 유해환경 작업 관련 PoC를 진행하고 있다. 부산 스마트시티 국가시범도시 사업에서는 바리스타와 청소, 순찰 로봇 등 로봇 4종을 통합 관제하는 데 바통을 활용하고 있다. 실제 산업 현장에 적용, 운영하는 로봇은 아직 없는데, 현장 적용 등 성과를 내기까지 2년 정도 걸릴 것으로 회사는 예상했다.

현 사장은 LG CNS 경쟁력으로 생산과 생산 데이터에 대한 이해, 생산 시스템 간 연계 역량을 꼽았다. 하드웨어, 로봇을 만들지 않는 대신에 로봇 학습·운영에 특화한 여러 기업 기술을 피지컬웍스에 담아내 최적의 플랫폼을 구축하겠단 방침이다. LG CNS는 RX 플랫폼을 국내 제조·물류 현장에 적용해 고도화한 뒤 해외 공장에도 도입할 계획이다. 이후 산업 특화 로봇 파운데이션 모델(RFM) 추가로 구축하기로 했다.