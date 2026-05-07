사후 대응에서 ‘선제 예방’으로…KT, 실행형 보안 구축

정보보안실 필두로 보안 체계 재설계

‘제로 트러스트’ 원칙 전사 시스템 도입

KT가 신설된 정보보안실을 필두로 전사 정보보안 체계를 전면 재설계하는 고강도 혁신에 나선다고 7일 밝혔다.

경기도 과천의 KT 네트워크·보안 관제센터에서 직원들이 실시간 보안 관제 업무를 수행하고 있다. KT 제공

기존에 분산됐던 보안 기능의 통합으로 실행형 보안 체계 구축이 핵심이다. KT는 CISO(정보보호최고책임자)와 CPO(개인정보최고책임자) 체계로 조직을 개편하고, 정보보안실 중심의 통합 거버넌스 구축으로 실질 보안 수준 향상을 지속 추진한다.

특히 내부와 외부의 모든 접근을 지속 검증하는 ‘제로 트러스트(Zero Trust)’ 원칙을 전사 시스템에 단계적으로 도입해 보안 아키텍처를 고도화한다. 사후 대응 중심에서 상시 예방과 선제 대응 중심 체계로의 전환이다.

인공지능 기술을 활용한 모의 해킹과 실시간 통합 보안 관제로 위협 사전 탐지 역량을 강화한다. 소프트웨어 등 유무형 자산 보안 통제력을 높이고 각종 장비 공급 단계부터 보안 취약점 여부를 검증하는 절차도 고도화한다.

앞서 출범한 ‘고객보호365TF’ 연계로 개인정보 보호 관련 우려 사항을 즉각 점검하며, 즉각 점검하고, 이사회 보고 체계를 강화하는 등 조직·인력·문화 전반이 결합한 ‘실행형 보안 체계’를 정착시킬 방침이다.

KT 관계자는 “정보보안실을 중심으로 고객의 일상과 데이터를 안전하게 지키는 신뢰 기반을 확립하고, AX 플랫폼 기업으로의 도약을 안정적으로 뒷받침할 수 있는 보안 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.