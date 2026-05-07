‘경제·건축·토목…’ 익산시 복합민원 전담 ‘민원 매니저’ 운영

전북 익산시가 여러 부서에 걸쳐 처리해야 하는 복합 민원을 전담 관리하는 ‘민원 매니저’ 제도를 도입해 시민 중심 민원 서비스 강화에 나선다.

익산시는 행정안전부 주관 ‘민원 매니저 제도’ 시범 운영기관으로 전북에서 유일하게 선정돼 이달부터 오는 9월까지 시범 운영에 들어간다고 7일 밝혔다.

전북 익산시청사 전경.

민원 매니저 제도는 민원인이 여러 부서를 직접 방문하거나 처리 상황을 개별적으로 확인해야 하는 불편을 줄이기 위해 마련됐다. 민원 접수부터 처리 완료까지 전 과정을 전담 공무원이 통합 관리하는 방식이다.

이를 위해 복합 민원 접수 비율이 높은 경제산업·건축·토목 분야를 중심으로 경력이 풍부한 공무원 3명을 민원 매니저로 지정했다. 이들은 관련 부서 협의와 처리 진행 상황 안내 등을 맡아 민원 처리 과정을 체계적으로 지원하게 된다.

또 제도의 안정적인 정착을 위해 ‘익산시 민원매니저 운영 규정’도 마련해 운영 체계를 갖췄다.

시는 이번 제도 시행으로 복합 민원 처리 기간을 줄이고 행정 효율성을 높이는 동시에 시민 만족도 향상에도 도움이 될 것으로 기대한다. 익산시 관계자는 “민원매니저 운영을 통해 복잡한 민원을 보다 신속하고 체계적으로 처리할 수 있을 것으로 기대한다”며 “시민들이 체감할 수 있는 민원 서비스 개선이 이뤄질 수 있도록 제도 정착에 최선을 다할 것”이라고 말했다.