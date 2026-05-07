정부 예산안 편성 前 ‘선제 대응’… 대구시, 지방재정협의회서 ‘5대 신산업’ 등 건의

대구시가 내년도 주요 현안 사업에 대한 정부 차원의 전폭적인 국비 지원을 요청했다.

7일 시에 따르면, 김정기 시장 권한대행(행정부시장)이 이날 국립세종도서관에서 열린 기획예산처 주관 ‘지방재정협의회’에 참석해 국비 지원을 강력히 요청했다. 이번 행보는 정부 예산 편성이 본격화되는 시점에 맞춰 지역의 핵심 미래 먹거리 사업을 정부 예산안에 우선 반영시키기 위한 선제적 대응으로 풀이된다.

7일 국립세종도서관에서 기획예산처 주관 ‘지방재정협의회’가 열리고 있다. 대구시 제공

지방재정협의회는 기획예산처가 매년 예산 편성 공고 전 각 지방자치단체의 현안을 청취하고 조율하는 자리다. 올해는 조용범 예산실장 주재로 회의가 열렸다. 대구시는 이 자리에서 지역 균형 발전과 국가 정책 방향의 정합성을 강조하며 정부를 설득했다.

시는 특히 미래 50년 번영의 핵심인 대구경북 민∙군 통합공항 이전∙건설(군공항) 금융비용 지원을 최우선 과제로 제시했다. 이어 △대구~경북 광역철도 건설 사업 △K-아이웨어(안경) 파크 조성 △로봇산업 연계 국산 AI 반도체 개발∙실증 지원 △미래 모빌리티(이동수단) AI 소프트웨어 검증시스템 구축 등 5대 신산업 분야를 중심으로 예산 반영을 건의했다.

시는 정부 부처의 예산안 편성이 본격화되는 이달부터 기획예산처가 국회에 예산안을 제출하는 9월 초까지 주요 국비 사업의 편성 동향을 실시간 점검하고, 부처별 맞춤형 설득에 나서는 ‘전방위 국비 확보전’에 돌입한다고 밝혔다.

이어 정부 예산안이 국회로 넘어간 이후에도 긴장의 끈을 놓지 않을 방침이다. 시는 예산안이 최종 확정되는 12월까지 여∙야 예산정책협의회를 수시로 개최하는 등 예산 편성 전 과정에 걸쳐 단계별 대응 전략을 가동한다. 특히 기재부 심의 단계에서 누락되거나 삭감된 사업은 국회 증액 단계에서 반드시 되살린다는 전략이다.

김정기 권한대행은 “정부의 예산 편성 일정에 맞춰 부처 협의 단계부터 국회 최종 의결까지 현장 중심으로 발 빠르게 대응할 것”이라며 “대구 대도약을 위한 핵심 사업들이 정부 예산안에 빠짐없이 반영될 수 있도록 국비 확보를 흔들림 없이 추진하겠다”고 강조했다.