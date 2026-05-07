고영선 KEDI 원장 “AI가 인간 추월했는데 교육은 제자리… 교육 혁신해야”

“우리 교육은 여전히 ‘정답 맞추는 능력’에 초점을 맞추고 있습니다. 이제는 ‘질문하는 능력’을 기르기 위한 교육 혁신이 필요한 때입니다.”

7일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 열린 ‘교육개혁 컨퍼런스’에서 기조강연을 맡은 고영선 한국교육개발원(KEDI) 원장은 “AI 시대에 우리 교육이 부적합하다는 것에 대해 사회적 공감대가 이미 형성돼 있다”며 이 같이 제언했다.

고영선 한국교육개발원(KEDI) 원장이 7일 서울 중구 프레지던트 호텔 슈벨트홀에서 열린 '교육개혁 컨퍼런스'에서 발표하고 있다. 한국교육개발원 제공

고 원장은 현 교육 체제의 문제점 관련 “여전히 상대평가 중심의 시험성적에 따른 줄세우기 경향이 심하다. 이는 교실 내 학생들 간 지나친 경쟁심을 유발하고 사교육을 팽창시키며 학생들의 행복감을 저하시킨다”고 지적했다.

또 그는 “이미 많은 영역에서 AI 기술이 인간의 능력을 추월했다”면서 “그러나 현실에서 교육 개혁은 지지부진하다. AI로 인한 청년 실업 문제가 가시화됐음에도 불구하고 대응 노력은 찾기 어렵다”고 덧붙였다.

이어 고 원장은 “변동성과 불확실성이 커지는 시대에는 획일적이고 중앙집권적인 시스템보다 현장성과 분권적인 시스템이 필요하다”며 “정부와 교육청은 현장을 통제하는 마이크로 매니저가 아니라 교육 시스템을 설계하는 ‘시스템 디자이너’로 바뀌어야 한다”고 강조했다.

이날 토론회는 인구구조 변화와 기술혁신이라는 시대적 전환 속 초·중등교육과 고등교육 전반의 개혁 방향을 모색하고, 지속가능한 교육생태계 구축을 위한 핵심 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 논의 결과는 향후 국가교육계획 수립에 반영될 예정이다.

차정인 국가교육위원회 위원장은 이날 축사를 통해 “대한민국은 학벌주의와 극심한 대입 경쟁이라는 낡은 체제의 족쇄에서 벗어나야 한다”며 “오늘 컨퍼런스에서 도출된 전문가들의 식견과 지혜를 국교위가 경청해 오는 10월 말 발표할 ‘국가교육계획’ 시안에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.