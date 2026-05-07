코스피가 7일 장중 7531.88까지 치솟으며 7500선을 돌파했지만 종가 기준 안착에는 힘이 부쳤다. 7490선 사상 최고 종가를 새로 쓰면서도 7500선 문턱을 넘지 못한 채 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 105.49포인트(1.43%) 오른 7490.05에 마감했다. 지수는 114.51포인트(1.55%) 상승한 7499.07에 출발한 뒤 곧바로 7531.88까지 오르며 장중 7500선을 돌파했다.

코스피 지수가 사상 최고치로 마감한 7일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 전장대비 105.49포인트(1.43%) 상승한 7,490.05를 나타내고 있다.

이후 하락 전환했다가 오후 들어 재차 7500선을 웃돌았지만, 종가 기준 안착에는 힘이 부족했다.

수급은 외국인의 대규모 매도가 두드러졌다. 외국인이 7조1724억원을 순매도한 반면 개인과 기관은 각각 5조9913억원, 1조984억원을 순매수하며 맞섰다.

시가총액 상위 종목은 대체로 상승 마감했다. 장 초반 약세를 보였던 삼성전자는 오후 들어 반등하며 2.07% 오른 27만1500원에 마감했고 SK하이닉스도 3.31% 상승한 165만4000원에 거래를 마쳤다.

SK스퀘어는 0.92%, LG에너지솔루션은 0.21% 오르며 강보합권에서 마감했다. 특히 현대차는 피지컬 인공지능(AI) 사업 기대감이 반영되며 4.00% 상승, 시가총액 4위로 올라서는 등 비반도체 대형주도 상승 흐름에 가세했다.

코스피 지수가 사상 최고치로 마감한 7일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 전장대비 105.49포인트(1.43%) 상승한 7,490.05가 표시되고 있다.

코스닥은 이날 하락 전환하며 1200선이 무너졌다.

지수는 전 거래일 대비 10.99포인트(0.91%) 내린 1199.18에 거래를 마쳤다. 지수는 0.66포인트(0.05%) 오른 1210.83에 출발했지만 곧바로 하락세로 돌아섰다.

외국인이 1694억원을 순매수했지만, 개인과 기관이 각각 118억원, 1355억원을 순매도하며 지수 하방 압력을 키웠다.

에코프로비엠은 3.06% 상승했고 코오롱티슈진도 10.62% 급등하며 일부 종목은 강세를 보였다. 반면 에코프로는 1.90%, 알테오젠은 1.93%, 레인보우로보틱스는 0.71% 하락하는 등 전반적으로 약세가 우세했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1455.1원)보다 1.1원 내린 1454.0원에 주간 거래를 마감했다.

<뉴시스>